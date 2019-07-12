Італійська прокуратура розслідує можливу змову керівної партії країни з Росією

Копирайт изображения AFP Image caption Маттео Сальвіні часто звинувачують у тісних зв'язках із Росією

Італійська прокуратура розслідує можливу змову керівної партії "Ліга Півночі" з Росією, після повідомлення ЗМІ про таємну зустріч представників сторін.

Зустріч нібито відбулася між російськими чиновниками й Джанлукою Савоїні, близьким помічником віцепрем'єра Італії, міністра внутрішніх справ та лідера Ліги Півночі Маттео Сальвіні.

Присутні, відповідно до повідомлень ЗМІ, обговорювали нафтову угоду, яка дозволила б партії отримати фінансування.

Пан Сальвіні спростував ці твердження.

Він повідомив журналістам, що його партія "ніколи не брала рубля, євро, долара або літру горілки у якості фінансування від Росії".

За його словами, з Москви він привозив не гроші для партії, а лише сувеніри та подарунки для доньки.

"З Москви я завжди привозив матрьошки і "Машу і ведмедя" для моєї доньки", - сказав він.

Його помічник розповів італійським ЗМІ в четвер, що зустрічався з групою неназваних бізнесменів, але також заперечує будь-які порушення.

Італійське законодавство забороняє політичним партіям приймати внески від іноземних організацій.

Про що повідомили ЗМІ?

Італійський сайт новин L'Espresso повідомив у лютому, що пан Савоїні зустрічався з російськими бізнесменами в жовтні 2018 року й обговорював можливу нафтову угоду, яка дозволила б його партії отримати гроші.

У середу, портал Buzzfeed опублікував розшифровку отриманого аудіозапису, на якому пан Савоїні обговорює деталі угоди.

У статті йшлося про те, що шість чоловіків — троє росіян та троє італійців — зібралися в готелі "Метрополь" у Москві, щоб обговорити умови угоди й на записі можна почути слова про те, що така угода є незаконною за італійським законодавством.

"Ми хочемо змінити Європу", - стверджує Савоїні на записі, справжність якого BBC не змогла незалежно перевірити.

В ході переговорів, за даними видання, обговорювалися "умови угоди щодо таємної передачі десятків мільйонів доларів, отриманих від російської нафти, партії "Ліга".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Пан Сальвіні (праворуч) неодноразово засуджував санкції ЄС щодо Росії

Жодне ЗМІ не змогло підтвердити, чи відбулася якась угода після цієї зустрічі.

Прокуратура відкрила справу після публікації статті в L'Espresso в лютому, але інформація про це розслідування не була публічною до виходу матеріалу Buzzfeed.

Минулого року суд зобов'язав "Лігу Півночі" виплатити протягом 75 років 49 мільйонів доларів, які партія заборгувала державній скарбниці через розтрати попереднього лідера "Ліги Півночі" Умберто Боссі, який пішов у відставку на хвилі великого скандалу.

Після рішення суду Маттео Сальвіні сказав, що партії загрожує банкрутство.

Яка позиція партії щодо Росії?

Пан Сальвіні виступає за більш тісні стосунки Італії з Росією і кілька разів відвідував Москву останніми роками.

Копирайт изображения EPA Image caption На вечері на честь Володимира Путіна в Римі Маттео Сальвіні сидів навпроти російського президента

Він висловлював захоплення президентом Путіним і неодноразово засуджував санкції ЄС щодо Росії.

Під час візиту до Риму 4 липня пан Путін повідомив газеті Corriere della Sera: "Пан Сальвіні привітно ставиться до нашої країни".

Маттео Сальвіні і Джанлука Савоїні також були присутні на вечері, влаштованій італійським урядом на честь російського лідера, під час його недавнього візиту до Італії.

"Ліга Півночі" - партія правого спрямування, її заснували 20 років тому. Партія виступає за незалежність північних провінцій Італії та утворення держави Паданія зі столицею в Мілані, проте має представництво в парламенті та уряді Італії.

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