Копирайт изображения Getty Images Image caption Едуардо (ліворуч), третій син пана Болсонару (справа), має сильний вплив на свого батька

Відомий своїми правими поглядами президент Бразилії Жаїр Болсонару запропонував своєму сину стати послом у США.

35-річний Едуардо Болсонару, який має мандат конгресмена і консультує свого батька з питань закордонних справ, повідомив журналістам, що він погодиться на цю посаду, якщо її йому офіційно запропонують.

Посада посла Бразилії у США вакантна з квітня.

Пана Болсонару обрали минулого року після успішної передвиборчої кампанії, на розробку якої, за словами самого Болсонару, його надихнув Дональд Трамп.

Едуардо має скласти мандат конгресмена, якщо погодиться на посаду посла.

Чи призначать Едуардо послом, залежить від того, чи погодиться він на посаду, сказав раніше президент.

"Я не хочу вирішувати його майбутнє за нього, особливо якщо згідно з законодавством він повинен відмовитися від своєї посади", - сказав пан Болсонару, передає Reuters.

Едуардо Болсонару називають "тіньовим" міністром закордонних справ Бразилії через сильний вплив, який він має на зовнішню політику батька, повідомляє редакторка BBC Америка Кандес Піет.

І президент, і його син мають чітку проамериканську позицію, яка йде в розріз із традиційно більш обережною міжнародною позицією Бразилії. Едуардо також відкрито проізраїльський політик, тоді як у минулому Бразилія була обережною, намагаючись не образити арабські країни.

Відразу декілька членів родини президента є офіційними радниками. Його старший син, Флавіо — сенатор, а Карлос Болсонару — член міської ради Ріо-де-Жанейро.

Пан Трамп також відомий тим, що призначає членів сім'ї на політичні посади.

На сайті Білого дому його донька Іванка Трамп вказана як радниця президента, відповідальна за питання "освіти та розширення економічних можливостей жінок та їхніх сімей, а також створення робочих місць та економічне зростання".

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