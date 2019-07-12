У 2050 році в Лондоні може бути так само спекотно, як у Барселоні

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Вже за кілька десятиліть у Лондоні буде так само спекотно, як зараз в Барселоні, йдеться в новому дослідженні компанії Crowther Lab, яке присвячене зміні клімату на планеті.

Автори дослідження кажуть, що до 2050 року середня температура повітря збільшиться на 3,5°C влітку і 4,7°C взимку.

Це рівносильно ситуації, за якої сучасні міста змістилися б на тисячу кілометрів на південь. Це означає, що в Лондоні буде так само спекотно, як в Барселоні, а в Единбурзі - як в Парижі.

При цьому найбільший ефект зміни клімату спричинять на ті регіони, які є більш віддаленими від екватора.

Дослідження було оприлюднене в журналі PLOS One.

Прогнозоване збільшення температури до 2050 року (в найтепліші місяці року)

Любляна : +8°C

: +8°C Мадрид : +6,4°C

: +6,4°C Сіетл : +6,1°C

: +6,1°C Лондон : +5,9°C

: +5,9°C Москва : +5,5°C

: +5,5°C Мехіко : +4,2°C

: +4,2°C Нью-Йорк : +4°C

: +4°C Делі : +3,5°C

: +3,5°C Стамбул: +3,4°C

Світ стане теплішим на 2°C?

Уряди більшості країн світу зобов'язалися зробити все для того, аби до 2050 року обмежити зростання середньої температури в світі до рівня, не вищого за 1,5°C.

За підрахунками Міжурядової групи експертів з питань змін клімату (МГЕЗК), середня глобальна температура вже зросла на 1°C порівняно з доіндустріальним періодом.

При цьому останні тенденції свідчать, що температура зростає на 0,2°C кожного десятиліття.

ООН вже попередила, що заходів, які зобов'язалися виконати різні держави, може бути замало, і світ зрештою опиниться в дуже "невизначеній ситуації".

Щоб стримати зростання температури на рівні, не більшому за 1,5°C, кажуть в МГЕЗК, викиди вуглецю до 2030 року мають бути скорочені на 45%, а до 2050 - взагалі зведені до нуля.

Прогнози свідчать, що без додаткових заходів до 2100 року середнє зростання температури на Землі варіюватиметься в діапазоні від 2,9°C до 3,4°C.

"Оптимістичні прогнози"

Нове дослідження, оприлюднене в журналі PLOS One, можна вважати дещо оптимістичним, адже його автори кажуть, що розглядали сценарій, за якого країни запроваджуватимуть заходи, які зрештою призведуть до зниження шкідливих викидів.

"Ця робота допомагає поставити проблему зміни клімату в контекст людського досвіду, і що ще більш важливо, вона наочно демонструє, як окремі міста опиняться в зовсім інших умовах, що перебувають за межами людського досвіду", - каже професор Річард Беттс з Метеорологічного управління Центру Хедлі.

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