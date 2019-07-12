Хто і як "злив" тисячу приватних розмов? Google веде розслідування

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Google розпочала розслідування щодо того, яким чином стався витік близько однієї тисячі розмов користувачів "розумних" колонок Google Home і сервісу Google Assistant.

Напередодні бельгійський телеканал VRT News повідомив, що в його розпорядженні опинилися близько тисячі аудіозаписів з пристроїв користувачів із Бельгії та Нідерландів.

У Google кажуть, що йдеться про записи, які компанія надсилає експертам-лінгвістам, щоб ті допомагали програмі краще розуміти різні мови і вдосконалювати технологію розпізнавання мовлення.

VRT News зазначає, що переважна більшість записів - це короткі аудіокліпи, які записувалися в момент, коли користувачі вимовляли фразу "OK Google" і давали голосовому асистенту певні команди.

Водночас понад 150 аудіофайлів з тисячі - це "розмови, які не повинні були бути записані", оскільки фраза "OK Google" в них не звучала.

За словами представників телеканалу, йдеться про різноманітні суперечки між людьми, "розмови в спальні", "спілкування батьків та дітей", а також про телефонні розмови.

У частині з цих розмов лунали, зокрема, і конфіденційні дані.

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У Google пояснюють, що функція аудіозапису могла вмикатися випадково: коли користувачі промовляли фрази, схожі на "OK Google". Програма розпізнавала їх помилково і активувала "розумні" колонки.

Відмовитися від надсилання записів користувачів експертам-лінгвістам, кажуть в Google, не можна, оскільки це "критично важливий" елемент удосконалення програм з розпізнавання мовлення.

При цьому експерти отримують доступ до дуже невеликої кількості розмов: лише близько 0,2% з усіх записів користувачів.

Наразі компанія з'ясовує, як записи, надіслані одному з експертів, потрапили до телеканалу VRT News.

"Наша служба безпеки вже залучена до цієї проблеми і розслідує інцидент. Ми вживемо необхідних заходів", - додали в Google.

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