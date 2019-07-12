KFC краще дбатиме про умови життя курчат. Але це їх не врятує

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Мережа фастфудів KFC стала першою британською компанією, яка запровадить покращені стандарти утримання курчат.

Зміни передбачають, що компанії, які бажають постачати курятину для KFC, повинні будуть забезпечити для курчат більше простору на птахофабриках і більший доступ до них природнього світла. Окрім того, в них має бути можливість змахувати крилами.

Ці заходи - спроба подати приклад для покращення умов утримання тварин в галузі виробництва м'яса.

Вважається, що крок KFC змусить інших гігантів ринку фастфудів - зокрема, McDonald's та Burger King - вжити аналогічних заходів.

Європейським супермаркетам і ресторанам наполегливо рекомендується дотримуватися принципів документу European Chicken Commitment, який підписали, зокрема, зоозахисні організації.

"Підписання цього документу для нас - не просто формальність. Ми зробили це, оскільки справді віримо, що це правильна річ", - каже Паула МакКензі, генеральний менеджер підрозділу KFC у Великій Британії та Ірландії.

"Курчата - це наш бізнес, і як бренд курятини, ми несемо відповідальність за те, аби покращити стандарти утримання курчат".

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"Наші покупці турбуються про покращення умов життя курчат, які ми купуємо в постачальників", - додала пані МакКензі.

Курятина, яку купує KFC, - це лише 4% ринку курятини Великої Британії. У зоозахисників є сподівання, що дії KFC стануть прикладом для інших гравців на ринку.

Хоча McDonald's не підписував жодних публічних зобов'язань, в компанії розповіли BBC, що самостійно запроваджують покращені стандарти утримання курчат.

"Заходи, які запроваджує KFC, покращать життя мільйонів курчат", - каже Вікі Бонд, керуючий директор організації The Humane League UK.

"Ми закликаємо інших гравців цієї галузі брати з них приклад", - додає вона.

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