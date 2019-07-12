США і Туреччина сваряться через російські системи ППО. Чому виник скандал?

Копирайт изображения EPA Image caption Російські системи С-400 прибули в Туреччину

Купівля Туреччиною російських систем ППО викликала напругу у відносинах Анкари та Вашингтона.

Росія почала постачання систем протиповітряної оборони (ППО) С-400 в Туреччину.

Сторони уклали угоду обсягом 2,5 млрд доларів ще у 2017 році. Частину грошей Туреччина сплатить сама, частину - за рахунок російського кредиту.

Міноборони Туреччини у п'ятницю, 12 липня, повідомило, що на авіабазу Мюртед під Анкарою доправили перші компоненти С-400.

Інформацію про це підтвердила російська Федеральна служба з військово-технічного співробітництва.

Протиракетна система С-400 може вражати до 80 цілей одночасно.

Як стверджують розробники, вона може знищувати найрізноманітніші повітряні об'єкти - від безпілотників до літаків і ракет.

Чому скандал?

США були не згодні з рішенням їхнього союзника в НАТО придбати С-400 у Росії. Вашингтон попереджав Анкару про можливість санкцій у випадку, якщо угода відбудеться.

Сполучені Штати вимагали від Туреччини відмовитися від С-400 на користь аналогічних американських систем Patriot.

Як стверджує Вашингтон, С-400 несумісні з оборонною мережею НАТО і можуть поставити під загрозу американські винищувачі Lockheed Martin F-35, у виробництві яких допомагає Туреччина і які вона планує придбати.

Американська сторона побоюється, що російська участь в організації турецької ППО, що працює в тому ж регіоні, що і F-35, допоможе російській розвідці отримати цінні розвідувальні дані.

Копирайт изображения EPA Image caption Російські системи ППО С-400 (архівне фото)

Анкара відхилила попередження і заявила, що не відмовиться від угоди, у зв'язку з чим і без того напружені відносини між двома країнами зіпсувалися ще сильніше.

В Туреччині кажуть, що бази, на яких буде розміщено С-400, будуть віддалені від тих, де базуватимуться F-35.

Наприкінці червня президенти Туреччини і США зустрілися на саміті G20 в Осаці.

За результатами зустрічі, турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган висловив упевненість, що Вашингтон не буде запроваджувати санкції проти Анкари за купівлю С-400.

Копирайт изображения Reuters Image caption Реджеп Таїп Ердоган із Трампом

Дональд Трамп публічно не говорив про те, що відмовився від ідеї запровадити санкції проти Туреччини. Він заявив, що США стикнулися зі "складною" ситуацією через угоду Туреччини та Росії і додав, що можливість санкцій ще обговорюється.

Серед можливих санкцій - відмова від постачання в Туреччину малопомітних винищувачів F-35. Анкара планувала придбати 100 таких літаків.

Крім того, Туреччина брала участь у програмі їхньої розробки. Турецькі підприємства виробляють для винищувача деталі, замінити які буде складно.

Разом із тим, Трамп висловив співчуття Ердогану і звинуватив попередню адміністрацію Барака Обами в тому, що вона запропонувала Туреччині невигідні умови з купівлі системи Patriot, американського аналога С-400.

Чому Туреччина обрала С-400?

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу свого часу заявив, що вибір на користь російських комплексів було зроблено після того, як американські та європейські виробники відмовилися постачати свою продукцію на умовах, яких прагнула турецька сторона.

З 2013 року американці розмістили в Туреччині свої зенітні комплекси Patriot для захисту країни від загрози з боку Сирії. Але у 2015 році їх почали виводити, пояснивши такий крок тим, що у Сирії знизився військовий потенціал.

Зрештою Туреччина залишилася без сучасних систем протиповітряної оборони. Кілька років вона вела перемовини про купівлю системи Patriot, але безуспішно. Однією з причин на це стала незгода американців передавати технології, які потрібні Туреччині для того, щоб розробити власні зенітно-ракетні комплекси.

Втім, залишається невідомим, чи погодилася Росія на передачу власних технологій. Помічник російського президента Володимир Кожин казав, що це питання не обговорюється. Натомість Ердоган заявляв, що хоча на першій стадії контракту спільне виробництво систем не планується, він сподівається, що на другій стадії воно все ж почнеться.

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