Зеленський помилував політв'язня Литвінова, якого віддала Росія. Чому це важливо?

Копирайт изображения GETTY IMAGES Image caption Сергій Літвінов більше чотирьох років провів в ув'язненні у Росії, а з березня перебував в українській в'язниці

Президент Володимир Зеленський помилував політв'язня Сергія Литвінова, який був засуджений у Росії і провів там п'ять років за ґратами. Про це повідомив заступник міністра юстиції Сергій Петухов.

Із березня Литвінов відбував покарання в Україні.

Сергій Петухов також повідомив, що підписав наказ про негайне звільнення Сергія Литвінова з Диканівської виправної колонії.

"Фізичне звільнення відбудеться, коли документи прибудуть в колонію, це має відбутися найближчим часом", - зазначив міністр у Facebook.

Помилування Сергія Литвінова також підтвердив на своїй сторінці у Facebook голова Об'єднання родичів політв'язнів Кремля Ігор Котельянець.

Тексту указу на сайті президента поки що немає.

Справа Литвінова

У Росії Литвинова засудили до 8,5 років позбавлення волі в колонії суворого режиму за статтею про "розбій, вчинений з незаконним проникненням у житло, приміщення чи інше сховище або у великому розмірі" за вбивство людей на Луганщині, які він нібито вчинив, коли був у складі батальйону "Дніпро-1".

Сам чоловік заперечував будь-яку свою причетність до батальйону "Дніпро-1" та бойових дій на Донбасі взагалі.

В Росії він відбув п`ять років зі свого загального терміну покарання.

З 1 березня цього року Литвінов перебував в Диканівській колонії №12 міста Харкова, куди його передали згідно з конвенцією про переведення засуджених, яка діє між Україною та Росією.

Відповідне прохання подав сам Літвінов, а російський суд його несподівано задовольнив.

Україна, а також російські правозахисники, від початку заявляли, що справа Сергія Літвінова сфабрикована, а сам він - політв'язень.

Його прізвище було у списку 71 українця, через який МЗС України судиться з Росією у Європейському суді з прав людини.

Чому це важливо

Литвінов відбував покарання відповідно до вироку Тарасівського суду РФ. "Вирок фактично був підтверджений ухвалою Біловодського суду Луганської області. Тому підстав для його невиконання, на жаль, зараз немає", - раніше розповів BBC News Україна адвокат Літвінова Роман Лихачов.

За словами юриста, український суд діяв чітко за встановленими нормами й змінити ситуацію ніяк не міг: український суд не може вирішувати питання про законність вироку - такої процедури немає.

Таким чином, Сергій Літвінов мав провести в українській в'язниці ще три з половиною роки.

Як пояснювали українські юристи та правозахисники, просто відпустити українського політв'язня, що опинився в Україні, не можна - це зашкодить іншим українцям, яких утримують у Росії.

"Я думаю, в моїй стрічці люди достатньо притомні, щоб розуміти, що коли людину переводять для відбування покарання з РФ, - то це не означає, що її можна автоматично звільнити. Бо є закон і є процедури", - зазначала у Facebook правозахисниця Марія Томак.

"Щодо Литвінова - то його звільнять. Але Росія в Україну більше нікого не передасть. Бо при переведенні український суд підтвердив вирок російського, а держава дала гарантії, що особа відбуватиме покарання", - пояснила вона.

Тим не менш, захист Сергія Літвінова 21 червня подав президенту Володимиру Зеленському прохання про помилування.

Саме помилування є найшвидшою з можливих процедур звільнення, відзначив адвокат: "Президент України може протягом одного дня ухвалити таке рішення і завтра Літвінов буде на волі".

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