У Києві обстріляли будівлю 112 каналу

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Невідомі обстріляли фасад будівлі 112 каналу з гранатомета. Повідомлення про звук, схожий на вибух, надійшло до поліції о 3.40 ранку 13 липня. Місцеві мешканці почули шум на вулиці Дегтярівській у Шевченківському районі Києва.

У поліції міста Києва повідомляють, що ніхто не постраждав. Подію кваліфікують як теракт. У Києві ввели спеціальну поліцейську операцію для затримання стрільця, йдеться у повідомленні правоохоронців.

Біля будівлі знайшли відстріляний тубус гранатомета, який направлять на проведення експертизи.

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У повідомлення самого 112 каналу йдеться про двох невідомих, які обстріляли будівлю з гранатомета.

Під час обстрілу найбільше постраждала вивіска телеканалу.

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13 липня телеканал, який експерти називають близьким до Віктора Медведчука, мав показати скандальний фільм Олівера Стоуна "Нерозказана історія України".

У ньому американський режисер взяв інтерв'ю у президента Росії Володимира Путіна, голови політради "Опозиційної партії - За життя" Віктора Медведчука та його дружини, телеведучої Оксани Марченко.

У фільмі Олівер Стоун висловлює власний погляд на історію України та відносини з Росією, а також висловлює припущення про втручання України у вибори в США.

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Моніторити показ фільму напередодні пообіцяли у Національній раді з питань телебачення і радіомовлення.

"Національна рада акцентує на особливій увазі до питань захисту телерадіоінформаційного простору України, зокрема в питаннях заперечення територіальної цілісності країни, розпалювання в суспільстві ворожнечі, пропаганди органів держави-агресора та розповсюдження недостовірної інформації", - йдеться у повідомлення регулятора.

За наявності порушень норм Законів України у Нацраді пообіцяли ініціювати позапланову перевірку мовника і застосувати відповідні санкції.

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