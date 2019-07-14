Керівник ДФС пішов у відставку після критики з боку Зеленського

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Виконувач обов'язків голови Державної фіскальної служби Олександр Власов написав заяву про звільнення. Напередодні таку вимогу висунув президент України Володимир Зеленський під час наради в Адміністрації морських портів України в Одесі.

Про власну відставку Власов повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Шановний пане Президенте! Доїхав додому. Тримаю слово офіцера. Поважаючи вас, як Верховного Головнокомандувача, гаранта Конституції України, пишу заяву про увільнення від виконання обов`язків голови Державної фіскальної служби", - написав Олександр Власов.

Він додав, що направить заяву до Кабінету міністрів України у понеділок.

Напередодні, 13 липня, президент звинуватив пана Власова у невиконанні обіцянки звільнити керівників митниць західних областей України.

"Ви говорили, що ви офіцер, я дуже поважаю це. Ми з вами домовились, що ви звільните людей, митників, якщо вони самі не підуть на те, щоб написати заяви про звільнення", - нагадав пан Зеленський.

"Після цього я побачив ваш пост у Facebook і дуже радів — дійсно нормальна людина з'явилась. Я побачив, що ви їх звільнили, а потім попросив надати мені документи, щоб я побачив реальність. Вони не збігалися з вашим постом, тобто ви людей відправили у відпустку", - обурився голова держави.

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Олександр Власов пояснив, що враховуючи стислий термін для виконання рішення зміг "увільнити від виконання обов'язків" зазначених осіб тільки таким чином.

"Двоє осіб пішли у відпустки за станом здоров'я родичів і вони написали заяви про звільнення", - додав він.

"Ви вважаєте, що я ідіот? Пан Власов, добре я, ви нас усіх зараз вважаєте ідіотами?", - сказав президент, перейшовши на російську.

"Я хотів би, щоб ви особисто написали заяву на ваше звільнення. Не пішли у відпустку, а реально це зробили, якщо ви не можете справитись з людьми, які є по вашій вертикалі. Скажіть мені дату, аби я це знав не з Facebook", - сказав пан Зеленський.

"Я сьогодні напишу заяву і відправлю до Кабміну", - відповів пан Власов.

6 липня за результатами наради на Закарпатті президент закликав в.о. керівника ДФС вжити жорстких заходів стосовно керівників ряду митниць.

Вже 9 липня Олександр Власов написав у Facebook, що "за результатами наради в Ужгороді я прийняв рішення про увільнення від виконання обов'язків керівників чотирьох митниць західного регіону — Волинської, Закарпатської, Львівської та Чернівецької".

Митниця і трудове законодавство

Державна фіскальна служба наразі перебуває на стадії ліквідації. На її місці створять окремі Державну митну і Державну податкову служби. Відповідне рішення уряд схвалив ще восени 2018 року.

8 травня та 5 липня 2019 року Кабмін, за результатами відкритих конкурсів, призначив заступника міністра фінансів Сергія Верланова головою податкової, а одного з творців системи Prozorro Максима Нефьодова — головою митниці.

Працівники митниць підпадають під дію закону про державну службу, який визначає, що державного службовця можна звільнити тільки після того, як підстави для такого рішення підтвердить спеціальна перевірка.

Копирайт изображения ОФІС ПРЕЗИДЕНТА Image caption Максим Нефьодов незабаром очилить українську митницю

На час проведення такої перевірки його можна лише відсторонити.

Водночас, закон встановлює, що якщо держслужбовець знаходиться у відпустці, то щодо нього не можна застосовувати жодне дисциплінарне стягнення.

Максим Нефьодов заявляв, що планує перевести митників на контрактну форму працевлаштування. Це, за його словами, спростить контроль за їхньою ефективністю.

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