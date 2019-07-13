Копирайт изображения Getty Images

Президент України Володимир Зеленський змусив виконуючого обов'язки голови Державної фіскальної служби (податкової та митниці) Олександра Власова подати у відставку і пообіцяв конкурс на очільника Одеської області.

Про це він заявив під час наради в Адміністрації морських портів України в Одесі.

Президент звинуватив пана Власова у невиконанні обіцянки звільнити керівників митниць західних областей України.

"Ви говорили, що ви офіцер, я дуже поважаю це. Ми з вами домовились, що ви звільните людей, митників, якщо вони самі не підуть на те, щоб написати заяви про звільнення", - нагадав пан Зеленський.

"Після цього я побачив ваш пост у Facebook і дуже радів — дійсно нормальна людина з'явилась. Я побачив, що ви їх звільнили, а потім попросив надати мені документи, щоб я побачив реальність. Вони не збігалися з вашим постом, тобто ви людей відправили у відпустку", - обурився голова держави.

Олександр Власов пояснив, що враховуючи стислий термін для виконання рішення зміг "увільнити від виконання обов'язків" зазначених осіб тільки таким чином.

"Двоє осіб пішли у відпустки за станом здоров'я родичів і вони написали заяви про звільнення", - додав він.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Президент домігся від Олександра Власова заяви про відставку

"Ви вважаєте, що я ідіот? Пан Власов, добре я, ви нас усіх зараз вважаєте ідіотами?", - сказав президент, перейшовши на російську.

"Я хотів би, щоб ви особисто написали заяву на ваше звільнення. Не пішли у відпустку, а реально це зробили, якщо ви не можете справитись з людьми, які є по вашій вертикалі. Скажіть мені дату, аби я це знав не з Facebook", - сказав пан Зеленський.

"Я сьогодні напишу заяву і відправлю до Кабміну", - відповів пан Власов.

6 липня за результатами наради на Закарпатті президент закликав в.о. керівника ДФС вжити жорстких заходів стосовно керівників ряду митниць.

Вже 9 липня Олександр Власов написав у Facebook, що "за результатами наради в Ужгороді я прийняв рішення про увільнення від виконання обов'язків керівників чотирьох митниць західного регіону — Волинської, Закарпатської, Львівської та Чернівецької".

Митниця і трудове законодавство

Державна фіскальна служба наразі перебуває на стадії ліквідації. На її місці створять окремі Державну митну і Державну податкову служби. Відповідне рішення уряд схвалив ще восени 2018 року.

8 травня та 5 липня 2019 року Кабмін, за результатами відкритих конкурсів, призначив заступника міністра фінансів Сергія Верланова головою податкової, а одного з творців системи Prozorro Максима Нефьодова — головою митниці.

Працівники митниць підпадають під дію закону про державну службу, який визначає, що державного службовця можна звільнити тільки після того, як підстави для такого рішення підтвердить спеціальна перевірка.

Копирайт изображения Офіс Президента Image caption Максим Нефьодов незабаром очилить українську митницю

На час проведення такої перевірки його можна лише відсторонити.

Водночас, закон встановлює, що якщо держслужбовець знаходиться у відпустці, то щодо нього не можна застосовувати жодне дисциплінарне стягнення.

Максим Нефьодов заявляв, що планує перевести митників на контрактну форму працевлаштування. Це, за його словами, спростить контроль за їхньою ефективністю.

Очільник для Одещини

Копирайт изображения Медиа Информ/Youtube Image caption Андрій Андрейчиков

Раніше президент Володимир Зеленський планував призначити очільником Одеської області Андрія Андрейчикова, що спричинило хвилю протестів в Одесі.

Місцеві активісти вказують на можливі зв'язки бізнесмена з проросійськими політиками.

41-літній Андрій Андрейчиков є директором компанії "Балкер" в Одесі й займається торгівлею металобрухтом. Також він є керівником громадської організації "Асоціація вторинних матеріалів і ресурсів".

У 2016 році пан Андрейчиков був героєм програми "Гроші" журналіста Олександра Дубинського, який зараз підтримує пана Зеленського та є кандидатом в депутати від його партії.

Тоді він лобіював експорт металобрухту з України й звинувачував владу у створенні перешкод цьому бізнесу.

Журналісти-розслідувачі з програми "Схеми" стверджують, що частину металобрухту він постачає на меткомбінат у Придністров'я.

Андрій Андрейчиков закінчив Одеський державний університет за спеціальністю юрист.

Хочете отримувати головне в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!