Центр Нью-Йорка на кілька годин залишився без світла. Знеструмило метро і світлофори

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Відключення електрики у Нью-Йорку у суботу увечері зупинило потяги метро, ​​люди застрягли в ліфтах. Згасли ліхтарі та світлофори. Зараз електропостачання вже повністю відновлено.

Місцева енергетична компанія Con Edison повідомила, що без світла залишилися близько 70 тисяч людей. "Ми розраховуємо, що більшість клієнтів будуть підключені опівночі", - наголошувалося в повідомленні компанії.

Глава Con Edison Джон Макевой заявив, що енергопостачання повернулося у п'ять з шести районів, які постраждали від перебоїв, передає телекомпанія NBC. Він додав, що літня спека, яка може привести до збільшення навантаження на енергосистему, не була причиною блекаута.

Електропостачання повністю відновлено, повідомив пізніше в Twitter мер Нью-Йорка Білл де Блазіо.

Копирайт изображения Reuters Image caption Станція метро 66th Street у темряві

Що ж трапилося?

За словами пожежників, сталося загоряння у трансформаторі на Мангеттені на 64-й вулиці. Білл де Блазіо в Twitter уточнював, що пожежа сталася в каналізаційному проході. Він сказав CNN, що "це просто технічна проблема".

Відключення електроенергії сталося у річницю масштабного збою в електропостачанні в 1977 році, який занурив Нью-Йорк в темряву і спровокував масові грабунки і підпали. Місто занурювалося в темряву і в серпні 2003 року.

Зараз відключення світла відбулося незадовго до дев'ятої вечора в центральній частині Мангеттена - це квадрат між 40-й і 72-ою вулицями, від П'ятої авеню і Гудзона.

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Копирайт изображения Getty Images Image caption Люди мусили пересаджуватися з метро на автобуси, аби доїхати додому

Копирайт изображения Reuters Image caption Інженери Con Edison працюють над відновленням подачі електрики

Світло відключився і на Бродвеї. Бродвейським театрам довелося скасувати спектаклі. Деякі актори влаштували вуличні вистави.

Зокрема, пісню про "блекауту" виконали актори мюзиклу Hadestown біля театру Волтера Керра.

NBC опублікувала відео, на якому дорожній рух після відключення світлофорів регулює звичайний перехожий.

Губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо заявив, що відправив 100 поліцейських, а також співробітників національної гвардії, щоб ті допомогли регулювати рух.

Самій телекомпанії NBC довелося задіяти резервні генератори, щоб продовжувати виходити в ефір.

Поліція попросила пасажирів залишити деякі станції метро через відключення електрики на Мангеттені.

Виходячи зі станції метро поруч з Центральним парком, Джефф О'Меллі, консультант, який живе в Мангеттені, сказав агентству Reuters, що застряг у вагоні метро більше ніж на годину.

"Було абсолютно темно. Люди мали використовувати ліхтарики на телефонах, щоб побачити вихід", - повідомив він.

Поки компанія Con Edison працює над відновленням енергопостачання на Мангеттені, керівництво нью-йоркського метро закликає уникати підземних станцій, йдеться в повідомленні в Twitter.

Кілька станцій залишаються без електрики, всі потяги обходять їх. В іншому повідомленні сказано, що краще скористатися автобусами.

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