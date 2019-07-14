Єгипет відкрив Ламану піраміду для відвідувачів

  • 14 липня 2019

Єгипет відкрив для відвідувачів Ламану піраміду фараона Снофру біля Каїра, що є частиною зусиль із залучення до країни більшої кількості туристів.

A man stands in front of the Bent Pyramid, Egypt. Photo: 13 July 2019 Копирайт изображения EPA

Фараон Снофру, батько фараона Хеопса, побудував Ламану піраміду в Дахшурі приблизно о 2600 році до нашої ери. Спочатку вона була спроектована як "справжня" піраміда з крутим кутом нахилу у 54 градуси.

People walk in front of the Bent Pyramid. Photo: 13 July 2019 Копирайт изображения EPA
Піраміда Копирайт изображения Getty Images
Image caption Так Ламана піраміда виглядає з повітря

Але піраміда будувалася на м'якій, муловій глині - і виникла проблема зі стабільністю і осіданням. Піраміду перебудували шляхом коригування кута до більш рівномірних 43 градусів.

A man walks next to the Red Pyramid at Dahshur. Photo: 13 July 2019 Копирайт изображения AFP/Getty Images
Image caption Червона піраміда суттєво відрязняється від Ламаної

Кутова форма Ламаної піраміди контрастує з прямими сторонами Рожевої піраміди, що знаходиться на північ від неї. Вважається, що Рожеву піраміду також побудували за правління фараона Снофру.

A man walks out of a passage from inside the Bent Pyramid. Photo: 13 July 2019 Копирайт изображения Reuters
сходи Копирайт изображения Getty Images
Image caption Ці сходи ведуть до усипальниці фараона

Відвідувачі тепер можуть спускатися 79-метровим вузьким тунелем від входу на північній стороні Ламаної піраміди, що знаходиться на висоті 12 метрів над землею, аби досягти двох кімнат глибоко всередині будівлі.

A man brushes off dust from a sarcophagus, part of a new discovery carried out near the King Amenemhat II's pyramid at Dahshur. Photo: 13 July 2019 Копирайт изображения AFP/Getty Images

Археологи також представили відвідувачам мумії, маски та знаряддя праці, які знайшли під час розкопок, що почалися біля Дахшура у минулому році.

A recently discovered sarcophagus at Dahshur. Photo: 13 July 2019 Копирайт изображения AFP/Getty Images

Туризм є важливим джерелом грошових надходжень для Єгипту.

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