Єгипет відкрив Ламану піраміду для відвідувачів
Єгипет відкрив для відвідувачів Ламану піраміду фараона Снофру біля Каїра, що є частиною зусиль із залучення до країни більшої кількості туристів.
Фараон Снофру, батько фараона Хеопса, побудував Ламану піраміду в Дахшурі приблизно о 2600 році до нашої ери. Спочатку вона була спроектована як "справжня" піраміда з крутим кутом нахилу у 54 градуси.
Але піраміда будувалася на м'якій, муловій глині - і виникла проблема зі стабільністю і осіданням. Піраміду перебудували шляхом коригування кута до більш рівномірних 43 градусів.
Кутова форма Ламаної піраміди контрастує з прямими сторонами Рожевої піраміди, що знаходиться на північ від неї. Вважається, що Рожеву піраміду також побудували за правління фараона Снофру.
Відвідувачі тепер можуть спускатися 79-метровим вузьким тунелем від входу на північній стороні Ламаної піраміди, що знаходиться на висоті 12 метрів над землею, аби досягти двох кімнат глибоко всередині будівлі.
Археологи також представили відвідувачам мумії, маски та знаряддя праці, які знайшли під час розкопок, що почалися біля Дахшура у минулому році.
Туризм є важливим джерелом грошових надходжень для Єгипту.