Єгипет відкрив Ламану піраміду для відвідувачів

Єгипет відкрив для відвідувачів Ламану піраміду фараона Снофру біля Каїра, що є частиною зусиль із залучення до країни більшої кількості туристів.

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Фараон Снофру, батько фараона Хеопса, побудував Ламану піраміду в Дахшурі приблизно о 2600 році до нашої ери. Спочатку вона була спроектована як "справжня" піраміда з крутим кутом нахилу у 54 градуси.

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Копирайт изображения Getty Images Image caption Так Ламана піраміда виглядає з повітря

Але піраміда будувалася на м'якій, муловій глині - і виникла проблема зі стабільністю і осіданням. Піраміду перебудували шляхом коригування кута до більш рівномірних 43 градусів.

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Червона піраміда суттєво відрязняється від Ламаної

Кутова форма Ламаної піраміди контрастує з прямими сторонами Рожевої піраміди, що знаходиться на північ від неї. Вважається, що Рожеву піраміду також побудували за правління фараона Снофру.

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Копирайт изображения Getty Images Image caption Ці сходи ведуть до усипальниці фараона

Відвідувачі тепер можуть спускатися 79-метровим вузьким тунелем від входу на північній стороні Ламаної піраміди, що знаходиться на висоті 12 метрів над землею, аби досягти двох кімнат глибоко всередині будівлі.

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Археологи також представили відвідувачам мумії, маски та знаряддя праці, які знайшли під час розкопок, що почалися біля Дахшура у минулому році.

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Туризм є важливим джерелом грошових надходжень для Єгипту.