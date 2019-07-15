Автомобіль охорони Зеленського потрапив у ДТП

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Один з мікроавтобусів Управління державної охорони, що супроводжує президента, потрапив у ДТП у неділю, 14 липня. Автомобіля президента Зеленського серед машин, які потрапили у ДТП, не було. Про це повідомила прес-служба відомства у Facebook.

"Мікроавтобус Volkswagen Transporter, на якому особовий склад Управління державної охорони України повертався з відрядження до місця постійної дислокації у Києві, потрапив у ДТП. Жертв немає", - йдеться у повідомленні.

За інформацією цього відомства, учасниками ДТП також стали автомобілі, які рухалися в попутному напрямку.

"Штат УДО України укомплектований достатньою кількістю водіїв, а їхній графік роботи й відпочинку відповідає вимогам чинного законодавства України", - наголошують у відомстві.

Пізніше прес-служба УДО на офіційному сайті наголосила: "Учасник ДТП мікроавтобус УДО України не належить до кортежу президента України".

Обставини ДТП вивчають правоохоронці.

Користувачі соцмереж пишуть, що ДТП сталося у Запорізький області, проте поліція цього регіону інцидент ще не коментувала.

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