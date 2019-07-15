Трамп - конгресменкам з міграційним корінням: поверніться до своїх країн

Копирайт изображения AFP Image caption Після повідомлень у Twitter Трампа звинуватили у расизмі та білому націоналізмі

Президент США Дональд Трамп був звинувачений у расизмі після того, як опублікував у Twitter повідомлення з критикою представниць Демократичної партії у Конгресі США.

Він зазначив, що йдеться про жінок, які "походять з країн, чиї уряди перебувають у стані повної та загальної катастрофи", та запропонував їм повернутися, аби навести лад у цих країнах.

Дональд Трамп також додав, що спікер Палати представників Ненсі Пелосі "була б рада організувати безкоштовні поїздки".

Така ініціатива президента США з'явилася через тиждень після того як пані Пелосі, спікерка Палати представників Конгресу і також представниця Демократичної партії, зіткнулася у словесній дискусії з так званим "загоном" - групою чотирьох демократок з лівими поглядами.

З них троє - Александрія Окасіо-Кортес, Рашида Тлаїб та Аянна Преслі - народилися та виросли у США, а четверта, Ільхан Омар, переїхала до США у дитинстві.

Пані Окасіо-Кортес народилася у Бронксі у Нью-Йорку, приблизно у 12 милях від лікарні, в якій народився Дональд Трамп.

Що сказав президент

У неділю президент США опублікував серію дописів у Twitter з критикою представниць "прогресивного" крила Демократичної партії.

"Так цікаво бачити "прогресивних" представниць Демократичної партії у Конгресі, які спочатку приїхали з країн, чиї уряди перебувають у стані повної та загальної катастрофи, є найгіршими, найбільш корумпованими і недієздатними, ніж в будь-якому місці світу (якщо вони навіть мають функціонуючий уряд взагалі), а тепер голосно та агресивно розповідають народу США, найвеличнішої та найбільш могутньої країни на Землі, як працювати нашому уряду", - написав Трамп.

"Чому б їм не повернутися і не допомагати відбудувати ці повністю зруйновані і загрузлі у злочинності місця, з яких вони приїхали. Потім поверніться і покажіть нам, як це робиться", - запропонував президент США.

"Ці місця дуже потребують вашої допомоги. Ви не можете поїхати достатньо швидко. Я впевнений, що Ненсі Пелосі була б рада швидко організувати безкоштовні поїздки!", - згадав Трамп про конфлікт між групою "прогресивних" демократок та спікеркою Ненсі Пелосі, яка належить до крила Демократичної партії з іншими поглядами.

Копирайт изображения EPA Image caption Представниці демократів у Конгресі Александрія Окасіо-Кортес (зліва), Рашида Тлаїб (у центрі) та Аянна Пресслі (справа) розкритикували Трампа за дописи у Twitter, які ЗМІ сприйняли як адресовані саме їм

У своїх дописах президент Трамп не згадав прізвища демократок, про яких йшла мова.

Але через згадку пані Пелосі ЗМІ та користувачі соцмереж почали писати, що він має на увазі саме пані Окасіо-Кортес, пані Тлаїб, пані Преслі та пані Омар.

Протягом минулого тижня пані Пелосі зіткнулася з пані Окасіо-Кортес, яка звинуватила її в тому, що спікерка утискає представниць Демократичної партії з іншим кольором шкіри за критику після розбіжностей серед демократів щодо закону про безпеку кордону.

Як відповіли демократки?

Ненсі Пелосі, спікерка Палати представників, процитувала дописи Трампа у Twitter і назвала їх "ксенофобськими".

"Коли Дональд Трамп говорить чотирьом американським представницям у Конгресі повертатися до їхніх країн, він підтверджує, що його план "Зробити Америку знову великою" завжди був про те, аби знову зробити Америку білою", - сказала вона.

"Наша різноманітність - наша сила, а наша єдність - наша могутність", - додала пані Пелосі.

Пані Тлаїб, представниця у Конгресі від 13-го округу штату Мічиган, закликала у Twitter до імпічменту президента Трампа.

"Хочете відповіді на беззаконня і повне банкрутство президента? Він є кризою. Його небезпечна ідеологія є кризою. Його треба відсторонити", - написала вона.

Пані Окасіо-Кортес відповіла президенту у Twitter: "Крім того, що ви не приймаєте Америку, яка обрала нас, ви не можете прийняти, що ми вас не боїмося".

Пропустити Twitter допис , автор: @AOC You are angry because you can’t conceive of an America that includes us. You rely on a frightened America for your plunder.



You won’t accept a nation that sees healthcare as a right or education as a #1 priority, especially where we’re the ones fighting for it.



Yet here we are. — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) 14 липня 2019 р.

Пані Омар сказала президентові, що він "розпалює білий націоналізм, тому що ви гніваєтеся, що такі люди, як ми, працюють у Конгресі і борються з вашим порядком денним, сповненим ненависті".

Вона також назвала його "найгіршим, найбільш корумпованим і недієздатним президентом, якого ми колись бачили".

Пані Преслі поділилася скріншотом допису Трампа, додавши: "Це - те, як виглядає расизм. А ми - це те, як виглядає демократія".

Демократи, що беруть участь у президентських виборах, також засудили пана Трампа.

Сенаторка Елізабет Воррен заявила, що "мерзенний коментар" був "расистським і ксенофобським нападом". Бето О'Рурк сказав: "Це расизм. Ці представниці у Конгресі - так само американці, як і ви".

Берні Сандерс також звинуватив пана Трампа в расизмі.

Пропустити Twitter допис , автор: @BernieSanders When I call the president a racist, this is what I'm talking about



We must stand together for justice and dignity towards all. https://t.co/lweeJk7NoF — Bernie Sanders (@BernieSanders) 14 липня 2019 р.

Зовсім небагато республіканців прокоментували допис президента. Втім Меган Маккейн, донька померлого сенатора Джона Маккейна, яка є колумністкою та прихильницею Республіканської партії, назвала допис президента расистським.

"Навіть якби це стосувалося лише представниці у Конгресі пані Омар, це все одно було б расистським. Ми не говоримо людям, яких ми вітали в цій країні, "повертатися", - сказала вона.

Дональд Трамп ще не відповів на цю критику у соцмережах.

Стежте за нами в Telegram або Viber! Ми щодня надсилаємо добірку найкращих статей.