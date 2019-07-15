Британія оновить банкноту в 50 фунтів. Кого на ній зобразять?

Копирайт изображения BANK OF ENGLAND

На новій банкноті в 50 фунтів стерлінгів з'явиться портрет математика і одного з засновників комп'ютерних наук Алана Тюрінга.

Тюрінг, який розшифрував коди нацистів під час Другої світової війни, у післявоєнний час був засуджений за гомосексуальність і зазнав хімічної кастрації.

Його реабілітували лише у 2013 році.

Нову банкноту випустять в обіг наприкінці 2021 року. Як і всі нові гроші, які випускає Банк Англії, вона буде не паперовою, а полімерною.

"Алан Тюрінг був видатним математиком, і його робота значно вплинула на наше сьогодення", - заявив керівник Банку Англії Марк Карні.

"Він був батьком комп'ютерних наук і штучного інтелекту, а також героєм війни. Внесок Алана Тюрінга в багатьох галузях був революційним.

Банкнота в 50 фунтів вважається найменш вживаною у Британії. Колись її називали "банкнотою корумпованої еліти".

В обігу досі залишається 344 мільйони старих купюр, за даними Банку Англії.

Чим відомий Тюрінг

Робота Алана Тюрінга в роки Другої світової війни дозволила командуванню союзних військ отримати доступ до таємних донесень з флоту нацистської Німеччини.

Тюрінг розкрив код шифрувальної машини "Енігма", і гітлерівське командування не здогадувалося про це протягом усієї війни.

Тюрінг також зіграв значну роль у створенні ранніх обчислювальних машин у національній фізичній лабораторії Британії і пізніше в Манчестерському університеті.

У 1952 році Тюрінга заарештували за зустрічі з 19-річним чоловіком і засудили за гомосексуальність. Він добровільно пройшов хімічну кастрацію. У 2013 році він був помилуваний королівським указом посмертно.

Як обирали?

Копирайт изображения GETTY IMAGES Image caption У короткому списку серед кандидатів зокрема були Розалінд Франклін, Стівен Гокінг та Ада Лавлейс

Банк Англії звернувся до громадськості з проханням надсилати пропозиції, портрет якого науковця варто розмістити на новій банкноті.

За півтора місяця надійшли пропозиції щодо майже тисячі вчених.

Комітет, до якого входили експерти з галузі науки, склав з усіх пропозицій короткий список, а фінальне рішення приймав голова банку.

У Британії вже є банкноти у 5 та 10 фунтів, зроблені з пластику. У 2020 році планують оголосити дизайн 20-фунтової купюри з полімерів.

Банк Англії стверджує, що такі банкноти більш тривкі і їх складніше підробити.

Хочете отримувати цікаві новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!