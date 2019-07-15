Кирила Вишинського так і не випустили з-під варти. Що зі справою?

Копирайт изображения УНІАН Image caption Кирила Вишинського звинувачують у державній зраді - йому загрожує до 15 років в'язниці

Подільський райсуд Києва не випустив з-під варти керівника російської агенції "РИА Новости - Украина" Кирила Вишинського, а натомість переніс засідання по його справі на 15:00 19 липня.

Як пояснили в суді, таке рішення ухвалили через перебування суддів у нарадчій кімнаті по іншій справі, повідомляє російський ТАСС.

Наразі ж арешт Вишинського триватиме до 22 липня - таке рішення суд ухвалив кілька місяців тому.

Image caption Вишинський заявив що почуває себе нормально

На питання про свій стан Кирило Вишинський відповів: "Нормальне самопочуття".

Раніше захист вніс клопотання про те, щоб Вишинського відпустили під особисте зобов'язання.

Водночас представник обвинувачення Євген Комаровський заявив. що під час наступного засідання воно буде наполягати на тому, щоб Вишинського залишили під вартою через ризик його втечі від слідства.

Image caption Російська омбудсман Тетяна Москалькова у залі суду

Російська омбудсман Тетяна Москалькова, яка прибула на суд, заявила, що не може коментувати питання можливого обміну Вишинського. Однак визнала, що на його ситуацію позитивно вплинула нещодавня розмова президента України Володимира Зеленського з російським лідером Володимиром Путіним.

Image caption Охорону суду у понеділок посилили

Чому могли випустити?

Image caption Автобус правоохоронців біля будівлі Подільського суду

Речниця генпрокурора Лариса Сарган раніше у понеділок написала, що Вишинського могли сьогодні випустити з-під варти.

Це стало можливим після того, як у червні Конституційний суд скасував норму Кримінально-процесуального кодексу, що забороняла застосовувати до підозрюваних у держзраді чи тероризмі будь-який м'якший запобіжний захід, окрім тримання під вартою.

Скаргу на таку норму подали депутат Надія Савченко і ексголова Апеляційного суду АР Крим Валерій Чорнобук.

Після її скасування підозрюваних у держзраді чи тероризмі суди можуть відпускати під заставу, особисте зобов'язання чи на домашній арешт.

Справа Вишинського

Копирайт изображения Прес-служба Генпрокуратури Image caption У Вишинського знайшли російський паспорт і медаль "за повернення Криму"

Кирило Вишинський очолює портал "РИА Новости Украина" - українське представництво російського державного інформагентства "Россия сегодня".

15 травня 2018 року його затримала СБУ після обшуків у київському офісі "РИА Новости".

Українська спецслужба стверджує, що весною 2014 Кирило Вишинський отримав завдання провести підривну інформаційну діяльність у Криму, за що отримав державну нагороду "За повернення Криму".

А пізніше, за даними СБУ, він працював на підтримку так званих "ДНР/ЛНР".

На свою діяльність Кирило Вишинський щомісяця отримував з Росії 53 тисячі євро, які переправлялися через Сербію.

На судових засіданнях Кирило Вишинський визнав, що має два паспорти, - російський та український, але заперечив висунуті проти нього звинувачення і назвав справу проти себе тиском на свободу слова.

Вишинський також заявляв, що матеріали антиукраїнського спрямування, про які говорить обвинувачення, насправді просто критикували експрезидента України Петра Порошенка та його оточення.

Він також наголосив, що може відмовитися від українського громадянства.

За звинуваченнями у держзраді Кирилу Вишинському загрожує до 15 років в'язниці. Наразі його справа пепребуває на стадії розгляду обвинувального акту.

Обмін?

Копирайт изображения УНІАН Image caption Володимир Путін нещодавно заявив, що пам'ятає про справу Вишинського: "Ми не забули"

Від самого початку справи Вишинського робилися припущення про його можливий обмін на когось з українців, яких утримує Росія, зокрема режисера Олега Сенцова чи журналіста "Укрінформу" Романа Сущенка.

Російський захисник Сущенка Марк Фейгін вважав, що це "практично дзеркальні справи", тому обмін цілком можливий.

Але у Росії поспішили заявити, що ситуацію Сущенка та Вишинського порівнювати не можна, оскільки Кирило Вишинський, мовляв, працював в Україні журналістом, а Романа Сущенка росіяни засудили за статтею про шпигунство.

Утім, попри всі розмови, жодного обміну не сталося.

"Кирило Вишинський важливий для Путіна. Він важить для Путіна найбільше за всіх українських полонених", - написала у понеділок Лариса Сарган.

Копирайт изображения УНІАН

Вона також припустила, що Вишинського можливо обміняти на 24 українських моряків, захоплених Росією біля Керчі чи згаданих Сущенка і Сенцова: "На всіх разом! Одного Вишинського!"

Президент Росії Володимир Путін справді кілька разів згадував про ситуацію з Вишинським. Зокрема 20 червня, відповідаючи на питання про можливість його обміну, заявив: "Ми думаємо, ми не забули".

На початку липня головний редактор російської радіостанції "Ехо Москви" Олексій Венедиктов передав президентові України Володимиру Зеленському лист від матері Вишинського.

А за кілька днів Зеленський вперше як президент поспілкувався телефоном з російським колегою Володимиром Путіним - припускають, що мова могла йти і про Вишинського.

14 липня експрезидент Петро Порошенко в інтерв'ю каналу "Україна" заявив, що українських моряків можуть звільнити вже найближчими днями: "Маю інформацію, ... що на 90% наші полонені моряки можуть бути звільнені до дня виборів, до 21 липня".

Копирайт изображения Instagram Тетяни Москалькової Image caption Російська омбудсмен Тетяна Москалькова (ліворуч) у понеділок приїхала до Києва підтримати Вишинського на суді

Тим часом, у понеділок до Києва прибула російська омбудсман Тетяна Москалькова. "Щоб підтримати Кирила Вишинського", - написали "РИА Новости".

Перед судовим засіданням по його справі вона зустрілася з українською уповноваженою з прав людини Людмилою Денісовою та заявила про "напругу" навколо його справи.

Москалькова також відзначила, що на ситуацію з Вишинським вплинула розмова Зеленського з Путіним, яка "дала імпульс для справедливого рішення".

Водночас 17 липня російський суд розгляне питання про продовження арешту українських моряків.

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