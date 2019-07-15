"Це неповага": чому Pink розкритикували за фото дітей біля Меморіалу Голокосту

Копирайт изображения Getty Images

Співачку Pink розкритикували за фото, на якому видно, як її діти бігають по території Меморіалу жертвам Голокосту в Берліні.

Знімок, про який йде мова, Pink оприлюднила в Instagram. Частину користувачів поведінка дітей обурила: співачку звинуватили в неповазі: мовляв, їй варто було б пояснити дітям, що гратися в такому місці - недоречно.

Дехто написав, що розчаровані публікацією Pink.

У відповідь на критику співачка заявила: "Ці двоє дітей мають єврейське коріння - так само, як я і всі мої родичі за маминою лінією [...] Будь ласка, тримайте свою ненависть і свої думки з цього приводу при собі".

Pink додала, що не бачить в поведінці власних дітей нічого поганого: "Для мене це свого роду свято життя після смерті".

Частина користувачів стала на підтримку співачки: "Діти завжди будуть дітьми", - написав один з них.

Окремі дописувачі також цитували слова Пітера Айзенмана - архітектора, за проектом якого і будували Меморіал жертвам Голокосту.

"Моя ідея полягала в тому, щоб дозволити представникам різних поколінь взаємодіяти з цим місцем так, як їм заманеться. Якщо їм хочеться жартувати, думаю, це цілком нормально", - заявляв Айзенман.

"Меморіал - це звичайна річ, а не священна земля", - зазначав він.

Таким чином архітектор реагував на скандал довкола користувачів соцмереж, які відвідували Меморіал жертвам Голокосту і публікували звідти селфі, які багатьом здалися недоречними.

З цього приводу німецько-ізраїльський письменник Шахак Шапіро навіть випустив серію колажів, в яких поєднав подібні селфі з реальними фото з концтаборів.

Хочете отримувати цікаві історії в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!