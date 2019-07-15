Справа про італійських ультраправих на Донбасі: поліція вилучила арсенал зброї

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Правоохоронці виявили, зокрема, боєздатну ракету класу "повітря-повітря"

Італійська поліція вилучила в місцевих ультраправих, які за твердженнями правоохоронців воювали проти сепаратистів на Донбасі, арсенал зброї. Серед знахідок - ракета класу "повітря-повітря", на якій розміщено напис "Армія Катару".

Під час спецоперації, яка проходила одразу в кількох італійських містах, правоохоронці затримали трьох людей. Окрім зброї, також виявлена велика кількість неонацистської символіки.

Італійські ЗМІ та поліція повідомляють, що серія рейдів відбулася в рамках розслідування справи місцевих праворадикалів, які воювали проти сепаратистів на Донбасі.

За даними італійської преси, затримані - це 50-річний Фабіо дель Берджолло, активіст ультраправої партії Forza Nuova; 42-річний Алессандро Монті, громадянин Швейцарії; і 51-річний італієць Фабіо Бернарді.

Копирайт изображения EPA

Копирайт изображения Italian police

Копирайт изображения AFP

На початку липня суд міста Генуя визнав винними трьох інших чоловіків, які воювали на боці бойовиків в Донецькій та Луганській областях.

Двоє з них - італієць Антоніо Катальдо та народжений в Албанії Олсі Крутані - проведуть за ґратами 2 роки і 8 місяців.

Третього, громадянина Молдови Владіміра Врбітчі, засудили до 1 року і 4 місяців в'язниці.

24 роки в'язниці для українського нацгвардійця

12 липня суд присяжних італійського міста Ассізі засудив до 24 років в'язниці бійця української Нацгвардії Віталія Марківа - попри те, що прокурори вимагали для нього тільки 17 років покарання.

Його визнали винним у причетності до вбивства італійського фотографа Андреа Роккеллі під час боїв під Слов'янськом у 2014 році.

Копирайт изображения МВС України / Олесь Городецький

Обвинувачення базувалося на свідченнях французького журналіста Вільям Роглона, який тоді ж перебував у тому районі.

Прокурори твердили, що 24 травня 2014 року Віталій Марків як "командир" Нацгвардії був причетний до 30 мінометних ударів по підніжжю гори Карачун, де перебували журналісти.

Внаслідок цього загинув Андреа Роккеллі та його російський фіксер-перекладач Андрій Миронов.

Українська сторона вже назвала це рішення несправедливим і пообіцяла оскаржити вердикт суду.

Захист Марківа наполягав, що обвинувачення не має реальних свідчень, а отримані з МВС України документи доводили, що у травні 2014 році Віталій Марків не був "командиром", а лише сержантом.

Також його підрозділ не мав на озброєнні мінометів, а використовував лише автомати. Окрім того, з позиції, де перебував Марків, не було видно місця загибелі італійця - воно було з іншого боку гори Карачун.

Копирайт изображения МВС Україна

Сторона захисту особливо наполягала на виїзді на місце події, однак обвинувачення відмовилося від проведення слідчих дій там.

Так само були проігноровані пропозиції України створити спільну слідчу групу.

Водночас українське МВС передало італійській стороні офіційну позицію, з якої випливає, що італійського журналіста попереджали про небезпеку перебування у підніжжі гори Карачун.

Однак Андреа Роккеллі проігнорував попередження й поїхав у район бойових дій без офіційної акредитації зі сторони України, де потрапив під перехресний вогонь.

Українська сторона стверджує, що насправді італієць та росіянин загинули від мінометного обстрілу зі сторони проросійських сил.

Адвокат Марківа Раффаеле Делла Валле наголосив, що прокуратура міста Павії та родина загиблого намагаються "призначити винного", а не знайти справжнього винуватця.

Хочете отримувати цікаві історії в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!