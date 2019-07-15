Копирайт изображения Постер фільму "Нерозказана історія України"

Віктор Медведчук напередодні парламентських виборів опублікував у YouTube документальний фільм "Нерозказана історія України" скандального американського режисера Олівера Стоуна. У стрічці у позитивному світлі показаний сам політик, а також президент Росії Володимир Путін.

Раніше фільм планував показати телеканал "112 Україна", але після низки скандалів зняв його з ефіру.

Сам Олівер Стоун останніми роками відомий тим, що є прихильником Володимира Путіна і вже знімав фільм про нього.

Ми зібрали найяскравіші й найпоказовіші моменти, які дозволять уявити загальну картину й настрій стрічки.

Про що фільм?

Фільм побудований на висновках самого Олівера Стоуна, його інтерв'ю з паном Медведчуком та його дружиною Оксаною Марченко, Володимиром Путіним та кількома західними експертами.

"Нерозказана історія України" у своєрідний спосіб описує історію України, події Євромайдану, анексію Криму Росією та війну на Донбасі.

Автори практично не вказують на роль Росії у цих процесах, зокрема в анексії Криму. Володимир Путін показаний добродушним миротворцем, а сам Медведчук - людиною, яка може врятувати Україну на нинішніх парламентських виборах.

Головний герой Медведчук

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Історія незалежної України, за версією Олівера Стоуна, нерозривно пов'язана з кар'єрою Віктора Медведчука.

Політичну кар'єру Медведчука Стоун веде з обрання того у парламент і роботою там в 1998-2002 роках. Періоду роботи політика в Раді режисер приписує економічні успіхи України.

"Українська економіка продемонструвала найбільші показники в цей проміжок часу, досягнувши 12%", - каже автор. Тож, у глядача може скластись враження, що саме депутат Медведчук досяг таких економічних показників, а не уряд, президент чи хтось інший.

"Але з приходом до влади помаранчевих економіка різко зупинилась", - стверджує Стоун. Хоча реальні цифри показують, що за президентства Ющенка до кризи 2008 року економіка росла.

Кум Путіна

Далі режисер фокусується на Володимирові Путіну, який розповідає, як налагодились свої стосунки з Медведчуком і вони стали кумами.

"Він був керівником адміністрації Кучми і попросив хрестити його доньку. У православній традиції відмовлятись не можна. Бути хрещеним батьком - завжди велика честь", - згадує Путін початок 2000-х років.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Олівер Стоун - відомий симпатик президента Росії Володимира Путіна

Після опису родинних зв'язків головних героїв закадровий голос розповідає про занепад України.

"Після революції 2014 року в Україні немає розвиненої економіки, немає миру, втрачений контроль над частиною території", - пояснює автор, але жодним чином не натякає, де подівся мир і чому країна втратила частину території.

Ба більше - у фільмі автор жодного разу не говорить про анексію Криму Росією.

"Політична розправа" з Оксаною Марченко

Одна з героїнь фільму - дружина Медведчука Оксана Марченко.

"Я так розумію, що через позицію вашого чоловіка ви потрапили у чорний список?" - звернувся режисер до неї.

Пані Марченко запевнила глядачів, що в останні роки вона постраждала через позицію чоловіка від так званих "демократів", які прийшли до влади.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Оксана Марченко, дружина Віктора Медведчука, розповіла, що стала жертвою "політичної розправи"

"Після того, як проти Віктора запровадили американські санкції, мене звільнили, це була політична розправа зі мною як дружиною", - переконувала вона, додавши, що до цього працювала в багатьох шоу України.

Однак 2017 року, коли вона покинула шоу Х-фактор, про таку причину не згадувала.

Більше того, в 2018 році вона була учасницею шоу "Танці з зірками" на каналі 1+1.

"Крим втратився"

"У 2018 році Україна вже перебувала у стані глибокого економічно спаду і політичної кризи, був втрачений контроль над Кримом. На Донбасі чотири роки тривала кровопролитна війна", - вів далі автор, принципово уникаючи теми анексії Криму.

У фільмі не згадали ні "зелених чоловічків", ні рішення Росії про введення військ в Україну, ні резолюції ООН про анексію Криму Росією.

Натомість автори пояснюють, що в Україні останніми роками, буцімто, існує дві концепції розвитку.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Автори стрічки уникали теми анексії Криму і введення російських військ в Україну

Перша - "Україна має взяти курс на повну політичну, економічну та культурну ізоляцію від Росії".

Автори стверджують, що останнім часом у країні викорінювали будь-які прояви всього російського - пам'ятники історії, релігію, спілкування та мову.

Про те, що пам'ятники зносили не російським, а радянським діячам, а релігію й спілкування російською мовою ніхто не забороняв, автор не згадав.

Друга концепція, як зазначено у фільмі, така: "Україна не може і не має розривати стосунки з Росією (на цих словах показали людей з прапорами "ДНР"), а російськомовне населення повинно мати мати рівні права на збереження своїх традицій, релігії та культури".

Виразником цієї концепції і є Віктор Медведчук, який, за словами авторів фільму, - чи не єдиний представляє інтереси російськомовного населення України.

Політик розповів Оліверу Стоуну, що поділ України існував ще з 90-х років і обумовлений тисячолітньою історією країни.

Впродовж фільму Олівер Стоун та Віктор Медведчук дивляться на карти та візуалізували ними свої роздуми.

"Помилка нинішньої влади у тому, що вона вибудовує ідентифікацію всієї країни… на основі ідентичності, близькій частині народу", - стверджує Медведчук. У цей момент оператори чітко показали, про яку частину йдеться: на карті замалювали три галицькі області.

Окремо згадали мовний закон, ухвалений у квітні цього року.

"Своїм рішення Верховна Рада фактично оголосила заборону для практично половини громадян користуватись рідною мовою", - каже голос за кадром.

Ухвалений закон не забороняє російську мову у приватному вжитку.

Майдан і грузинські снайпери

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Тему Євромайдану в фільмі зобразили як сплановану операцію США з метою нашкодити Росії.

"Зранку 20 лютого невідомі відкрили вогонь по протестувальниках та правоохоронцях… Януковича, "Беркут" і спецслужби звинуватили у вбивствах, натовп почав нападати на правоохоронців і почалась революція", - розповідає закадровий голос.

Одним з головних експертів у цьому питанні став канадець Іван Качановський, який раніше захищав Януковича у світлі звинувачень у смертях на Майдані.

"Вбивства на Майдані були ключовим пунктом революції і всі були сплановані заздалегідь", - стверджуває автор. Тут же згадали і про грузинських снайперів, які нібито вбивали людей.

Путін у коментарі Стоуну наполягає, що Янукович не застосовував силу до цивільного населення.

"Після Майдану було запроваджене Вашингтоном тут зовнішнє керівництво", - резюмував Медведчук історію подій 2014 року.

Копирайт изображения Getty Images Image caption За словами Віктора Медведчука, у Володимира Путіна "виключно позитивне" ставлення до України

Не згадавши жодним словом анексію Криму й роль Росії у конфлікті на Донбасі, режисер наївно запитує у Віктора Медведчука, чому українці ненавидять Росію?

"Це пов'язано з процесами останніх чотирьох років. Щоб внести розкол у стосунки між Україною та Росією. Це піднесено в ранг державної політики", - пояснив Медведчук.

Після цього закадровий голос розповів про давню неприязнь влади України до Росії.

За версією режисера, перше загострення антиросійської політики було за президентства Віктора Ющенка, а в грудні 2013 року "антиросійська пропаганда стала істеричною".

Втім, у той час майже всі телеканали країни вели провладну риторику і нещадно критикували опозицію та учасників протестів.

"Після того, як контроль над Кримом був втрачений, в Україні Росію почали називати агресором. Відторгнення цілого регіону було болісно сприйнято українським суспільством", - зауважують автори фільму, дещо натякнувши на роль Росії.

Але подальший коментар пана Медведчука швидко заспокоює глядача:

"У Путіна ставлення до України - виключно позитивне", - переконує він.

І далі - питання до самого Володимира Путіна:

"Пан Медведчук буде гарним посередником (для порозуміння України і Росії. - Ред.)?" - запитав режисер.

"Так", - не вагається з відповіддю російський президент.

Керченська протока і газ

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"25 листопада 2018 року - перший озброєний інцидент між Україною та Росією в Керченській протоці", - перейшов до нового сюжетного повороту автор.

Режисер стисло змалював той інцидент, згадавши, що росіяни відкрили вогонь і захопили українських моряків, бо вважають їх порушниками кордону.

"Це передвиборча провокація Порошенка для нагнітання ситуації", - одразу пояснив все Володимир Путін.

І увага глядача швидко перемикається на Віктора Медведчука, який "вирушив у Москву, щоб домовитись з (російським. - Ред.) прем'єром Медвєдєвим про звільнення моряків".

Далі у фільмі детально розповіли про роботу пана Медведчука над звільненням полонених.

Всі ці події - це гра Америки, для якої Україна є кнопкою, аби дражнити Росію, знову нагадує режисер.

Не оминув увагою режисер і візити Віктора Медведчука та Юрія Бойка до Москви, аби домовитись про кращу ціну на газ для України.

У певний момент фільм дещо нагадував агітаційний ролик партії "Опозиційної платформи - За життя".

Згадано у фільмі й про відомого американського діяча Джорджа Сороса та його гранти у різних країнах. За версією авторів, саме він стоїть за усіма останніми "революціями" у світі та Україні.

Останній великий блок фільму Стоуна присвячений "українському втручанню" ву президентські вибори у США 2016 року.

Тут довго розповідають про керівника виборчої кампанії Трампа Пола Манафорта та скандал навколо нього, який нібито також був інспірований Україною, щоб допомогти Гілларі Клінтон на виборах.

Автори ніби намагаються наголосити: поки гучно говорять про російське втручання в американські вибори, слід детальніше придивитися до українського впливу.

Особливо від режисера дісталось українському депутату Сергію Лещенку, якого показали ключовою фігурою цієї історії.

Світова війна

Завершили фільм апокаліптичним прогнозом від самого Стоуна.

"Чого боїтесь?" - спитала у режисера Оксана Марченко.

"Що світ вибухне", - заявив Стоун.

Кінець світу, за його версією, може початися так: Україна вчинить провокацію, Росія відповість на неї й почнеться велика війна.

У цій колотнечі угорська армія може кинутися забирати свій шмат України, польська - свій, а потім армії країн НАТО стикнуться з Росією.

"Це буде початок армагедону, а на місці України лишиться випалена земля… Світ охопить остання для людства війна", - розповідає закадровий голос.

Але тут же глядача заспокоїли.

На питання, чи помиряться Україна та Росія, Путін відповідає однозначно:

"Це неминуче! Принаймні буде будівництво дружніх стосунків".

І посприяти цьому примиренню може не хто інший, як Віктор Медведчук:

"Перемігши на парламентських виборах, ми можемо змінити ситуацію, на що ми і розраховуємо", - оптимістично резюмує пан Медведчук, якого на завершення похвалив Путін за твердість переконань.

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