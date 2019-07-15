"Вони ненавидять нашу країну": Трамп - про конгресменок, яким порадив їхати з США

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Попри скандал і звинувачення у расизмі на свою адресу, Дональд Трамп продовжив критикувати американських конгресменок із Демократичної партії.

Напередодні президент США розкритикував конгресменок які "походять з країн, чиї уряди перебувають у стані повної та загальної катастрофи", та запропонував їм поїхати зі Сполучених штатів, аби навести лад у цих країнах.

"Чому б їм не повернутися і не допомагати відбудувати ці повністю зруйновані і загрузлі у злочинності місця, з яких вони приїхали? Потім поверніться і покажіть нам, як це робиться", - запропонував президент США.

Трамп не назвав жодних імен, але з контексту його слів було зрозуміло, що йдеться про чотирьох конгресменок від Демократичної партії.

Троє з них - Александрія Окасіо-Кортес, Рашида Тлаїб та Аянна Преслі - народилися та виросли у США, а четверта, Ільхан Омар, переїхала до США у дитинстві.

Після випаду на їхню адресу президента США звинуватили в расизмі. Але це не завадило йому продовжити критикувати своїх опоненток.

У понеділок він заявив: "Якщо ви весь час чимось невдоволені, весь час жалієтесь, ви можете поїхати звідси", - сказав Дональд Трамп.

"Це люди, які, на мою думку, ненавидять нашу країну. Наскільки мені відомо, якщо ви ненавидите нашу країну, ви тут нещасливі, то ви можете поїхати звідси", - додав президент.

Окрім того, він заявив, що не зважає на звинувачення в расизмі, які лунають на його адресу через останні заяви: "Мене це не стосується, тому що багато хто зі мною згоден", - сказав Трамп.

Як відповіли демократки

Ненсі Пелосі, спікерка Палати представників, процитувала дописи Трампа у Twitter і назвала їх "ксенофобськими".

"Коли Дональд Трамп говорить чотирьом американським представницям у Конгресі повертатися до їхніх країн, він підтверджує, що його план "Зробити Америку знову великою" завжди був про те, аби знову зробити Америку білою", - сказала вона.

"Наша різноманітність - наша сила, а наша єдність - наша могутність", - додала пані Пелосі.

Пані Тлаїб, представниця у Конгресі від 13-го округу штату Мічиган, закликала у Twitter до імпічменту президента Трампа.

"Хочете відповіді на беззаконня і повне банкрутство президента? Він є кризою. Його небезпечна ідеологія є кризою. Його треба відсторонити", - написала вона.

Пані Окасіо-Кортес відповіла президенту у Twitter: "Крім того, що ви не приймаєте Америку, яка обрала нас, ви не можете прийняти, що ми вас не боїмося".

Пропустити Twitter допис , автор: @AOC You are angry because you can’t conceive of an America that includes us. You rely on a frightened America for your plunder.



You won’t accept a nation that sees healthcare as a right or education as a #1 priority, especially where we’re the ones fighting for it.



Yet here we are. — Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) 14 липня 2019 р.

Пані Омар сказала президентові, що він "розпалює білий націоналізм, тому що ви гніваєтеся, що такі люди, як ми, працюють у Конгресі і борються з вашим порядком денним, сповненим ненависті".

Вона також назвала Трампа "найгіршим, найбільш корумпованим і недієздатним президентом, якого ми колись бачили".

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