"Вони ненавидять нашу країну": Трамп - про конгресменок, яким порадив їхати з США
Попри скандал і звинувачення у расизмі на свою адресу, Дональд Трамп продовжив критикувати американських конгресменок із Демократичної партії.
Напередодні президент США розкритикував конгресменок які "походять з країн, чиї уряди перебувають у стані повної та загальної катастрофи", та запропонував їм поїхати зі Сполучених штатів, аби навести лад у цих країнах.
"Чому б їм не повернутися і не допомагати відбудувати ці повністю зруйновані і загрузлі у злочинності місця, з яких вони приїхали? Потім поверніться і покажіть нам, як це робиться", - запропонував президент США.
Трамп не назвав жодних імен, але з контексту його слів було зрозуміло, що йдеться про чотирьох конгресменок від Демократичної партії.
Троє з них - Александрія Окасіо-Кортес, Рашида Тлаїб та Аянна Преслі - народилися та виросли у США, а четверта, Ільхан Омар, переїхала до США у дитинстві.
Після випаду на їхню адресу президента США звинуватили в расизмі. Але це не завадило йому продовжити критикувати своїх опоненток.
У понеділок він заявив: "Якщо ви весь час чимось невдоволені, весь час жалієтесь, ви можете поїхати звідси", - сказав Дональд Трамп.
"Це люди, які, на мою думку, ненавидять нашу країну. Наскільки мені відомо, якщо ви ненавидите нашу країну, ви тут нещасливі, то ви можете поїхати звідси", - додав президент.
Окрім того, він заявив, що не зважає на звинувачення в расизмі, які лунають на його адресу через останні заяви: "Мене це не стосується, тому що багато хто зі мною згоден", - сказав Трамп.
Як відповіли демократки
Ненсі Пелосі, спікерка Палати представників, процитувала дописи Трампа у Twitter і назвала їх "ксенофобськими".
"Коли Дональд Трамп говорить чотирьом американським представницям у Конгресі повертатися до їхніх країн, він підтверджує, що його план "Зробити Америку знову великою" завжди був про те, аби знову зробити Америку білою", - сказала вона.
"Наша різноманітність - наша сила, а наша єдність - наша могутність", - додала пані Пелосі.
Пані Тлаїб, представниця у Конгресі від 13-го округу штату Мічиган, закликала у Twitter до імпічменту президента Трампа.
"Хочете відповіді на беззаконня і повне банкрутство президента? Він є кризою. Його небезпечна ідеологія є кризою. Його треба відсторонити", - написала вона.
Пані Окасіо-Кортес відповіла президенту у Twitter: "Крім того, що ви не приймаєте Америку, яка обрала нас, ви не можете прийняти, що ми вас не боїмося".
Пані Омар сказала президентові, що він "розпалює білий націоналізм, тому що ви гніваєтеся, що такі люди, як ми, працюють у Конгресі і борються з вашим порядком денним, сповненим ненависті".
Вона також назвала Трампа "найгіршим, найбільш корумпованим і недієздатним президентом, якого ми колись бачили".
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