Виробник електронних сигарет вибачився за популярність вейпінгу серед дітей

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Керівник компанії Juul, одного з найбільших виробників електронних сигарет, вибачився перед батьками за популярність вейпінгу серед дітей.

"Я б сказав батькам, що мені дуже прикро через те, що їхні діти використовують наш продукт. Він створювався не для них", - заявив Кевін Бернс в документальному фільмі CNBC.

Juul докладає зусиль для того, аби знизити популярність вейпінгу серед підлітків, але продовжує отримувати судові позови від батьків.

"Я сподіваюся, ми не зробили нічого такого, що зробило б це привабливим для дітей. Як батько 16-річного підлітка, я прошу пробачення у батьків. Я співчуваю їм щодо того, з якими труднощами вони мають справу", - додав пан Бернс.

Небезпека залежності

Минулого місяця Сан-Франциско стало першим містом у світі, що заборонило продаж електронних сигарет та інших пристроїв доставки нікотину.

Заборона залишатиметься чинною, поки їхній вплив на здоров'я не стане зрозумілішим.

Кевін Бернс погоджується з тим, що ця тема потребує додаткових досліджень - особливо, вивчення довготривалих наслідків від куріння електронних сигарет.

"Відверто кажучи, сьогодні ми цього не знаємо. Ми не проводили довготривалих досліджень, які нам потрібні", - каже керівник Juul.

Минулого року американський хірург Джером Адамс охарактеризував популярність вейпінгу серед молоді як "епідемію".

За словами професора педіатрії Бонні Халперн-Фелшер, підлітки перебувають під загрозою виникнення в них залежності, оскільки продукти Juul містять велику кількість нікотину.

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