Рейтинги партій: "Слуга народу" має понад 50%, "Голос" - нижче бар'єру

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Рівень підтримки партії "Слуга народу" перевищив 50%, згідно з дослідженням Київського міжнародного інституту соціології.

Відповідно до даних опитування, симпатії тих респондентів, які планують прийти на вибори та визначились, розподілились так:

"Слуга народу" - 52,3% (48,5% за даними опитування КМІС 25 червня - 7 липня)

"Опозиційна платформа — За життя" - 10,3% (14,1%)

"Європейська солідарність" - 7,9% (9,2%)

"Батьківщина" - 5,8% (5,2%)

"Сила і Честь" - 5,1% (4,1%)

Це опитування проводили з 3 по 13 липня серед 2 004 повнолітніх респондентів. Статистична похибка вибірки не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% — для показників близьких до 25%, 2,0% — для показників близьких до 10%, 1,4% — для показників близьких до 5%.

Решта партій, згідно з опитуванням, поки що не проходять до парламенту, серед них і партія, яка стабільно долала 5% бар'єр - "Голос" Святослава Вакарчука.

За даними КМІС, "Голос" має підтримку 4% опитаних. За даними попереднього дослідження - 4,4%.

"Опозиційний блок" - 3%, "Громадянська позиція" - 2,5%, Радикальна партія Олега Ляшка - 2,4%

21,8% опитаних, які прийдуть на вибори, ще не визначились із тим, кого підтримати.

Інші рейтинги

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Опитування Центру Разумкова, проведене 5-11 липня, показує такі результати серед тих, хто визначився зі своїм вибором та планує голосувати:

"Слуга народу" - 41,5% "Опозиційну платформу — За життя" - 12,5% "Голос" - 8,8% "Європейська солідарність" - 8,3% "Батьківщина" - 7%

Похибка опитування становить 2,3%.

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