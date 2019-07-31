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Президент України Володимир Зеленський призначив нового голову Черкаської обласної державної адміністрації. Ним став Ігор Шевченко. Очільника області президент представив на нараді в Черкасах у середу.

"Сподіваюся, це людина буде порядна. Бо всі порядні, а тоді, як службовцями стають, то непорядні робляться", - цитує президента видання "Прочерк".

Пан Зеленський також попросив дати Ігорю Шевченку час розібратись з проблемами, а "якщо щось буде не те, то будемо міняти", додав він.

Хто такий Ігор Шевченко?

46-річний бізнесмен Ігор Шевченко закінчив Одеську юридичну академію за спеціальністю "правознавство".

Займався бізнесом та багато років працював у сфері вантажних перевезень.

Його бізнес-інтереси не обмежувались Черкащиною чи всією Україною. До останнього часу, судячи з його декларації, він має активи у Росії та Італії.

У 2017 році він придбав у Росії квартиру. Тоді ж він став співвласником нежитлового приміщення і земельної ділянки в РФ.

Ними він володіє спільно із російськими бізнесменами Андрієм Лунєвим та Михайлом Арзімановим. Обоє бізнесменів ведуть діяльність у П'ятигорську, Ставропольського краю Росії.

Андрій Лунєв, за інформацією з відкритих джерел, займається управлінням житловими та нежитловими приміщеннями, а також готелями. Михайло Арзіманов керує орендованим майном, а також значиться як індивідуальний підприємець з виробництва хутряних виробів.

В італійському місті Реміні пан Шевченко має компанію Hermes - Shevchenko Igor, яка займається міжнародними перевезеннями.

Його падчерка живе в Італії, де вже здобула середню освіту та навчається зараз в університеті Болоньї.

Пан Шевченко з дружиною та донькою:

Пан Шевченко не має рахунків у банках, але готівкою зберігає 596,5 тисячі євро.

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