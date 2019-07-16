Пристайко: є попередня домовленість з Росією про обмін полоненими

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На зустрічі радників лідерів нормандської четвірки 12 липня досягнуто попередньої домовленості про обмін полоненими у форматі 15 на 15 чи 10 на 10. Про це заявив на брифінгу заступник голови Офісу президента України Вадим Пристайко, повідомляє кореспондент BBC News Україна.

"Протягом місяця домовились здійснити обмін певноі кількості наших бранців. Президент Зеленський говорив про 10 на 10 чи 15 на 15. Наша задача зараз отримати наших людей назад і розблокувати процес обміну всіх на всіх", - повідомив пан Пристайко.

Він підкреслив, що домовленість про обмін має бути реалізована протягом місяця, але не уточнив, про яких саме полонених йдеться і наголосив, що це питання перемовин.

"З приводу конкретних людей не говорили. Для цього є уповноважена. Наша омбудсвумен зараз в Москві. Вони ведуть конкретні розмови про конкретні прізвища", - додав він.

Відповідаючи на питання про долю полонених українських моряків, заступник голови Офісу президента відповів: "Я сподіваюсь, що моряки будуть відпущені найближчим часом. Наша команда у постійному переговорному контакті, ми усвідомлюємо, які є шанси отримати наших хлопців назад".

В зустрічі 12 липня брали участь сам заступник голови Офісу президента, помічник президента Росії Владислав Сурков, представники Франції та Німеччини.

Майбутнє Нормандського формату

За словами пана Пристайка, наприкінці серпня має відбутися нова зустріч радників лідерів нормандської четвірки, де буде проведена оцінка виконання домовленостей, досягнутих 12 липня.

Він додав, що домовленості про зустріч лідерів країн нормандської четвірки поки ще немає.

Заступник голови Офісу президента також повідомив, що Україна формально не надсилала запрошень приєднатися до нормандського формату ані США, ані Британії, а до перемовин бажали раніше приєднатися Канада та Польща.

"Нормандський формат - це не Біблія, так само як і мінський формат. Не можна безкінечно працювати в цих форматах, якщо вони не приносять миру на нашу землю", - наголосив він.

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