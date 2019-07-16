Копирайт изображения AFP/Getty Images

Віцепрем'єр, міністр юстиції Австрії Клеменс Яблонер погодив екстрадицію українського бізнесмена Дмитра Фірташа до США.

Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на Міністерство юстиції країни.

"Подальша організація видачі є сферою відповідальності іншої юрисдикції і входить в обов'язки місцевого суду у кримінальних справах Відня", - цитує заяву "Інтерфакс".

Таким чином, міністр затвердив рішення Верховного суду Австрії від 25 червня.

При цьому, за даними австрійських медіа ORF та Vienna.at, Дмитро Фірташ поки що залишиться в Австрії, бо суддя Кримінального суду Відня виніс рішення про відкладення екстрадиції.

Таке рішення він ухвалив, оскільки адвокати Фірташа подали клопотання про відновлення судового розгляду справи про екстрадицію.

Доки суд не ухвалить рішення щодо цього клопотання, видачу бізнесмена до США не проводитимуть.

Раніше адвокати бізнесмена Ден Вебб та Ленні Девіс висловили впевненість, що суддівська колегія повністю визнає Дмитра Фірташа невинуватим у всіх звинуваченнях, якщо він постане перед судом у США.

"Він ніколи не займався бізнесом у США. Ніколи не відвідував США. Не знав про жодні плани щодо підкупу офіційних осіб в Індії щодо питань індійських титанових родовищ, які ніколи і ніким не були реалізовані", - заявили вони.

Процеси в Австрії

Бізнесмена арештували у Відні в березні 2014 року. Згодом його звільнили під заставу у понад 100 мільйонів доларів.

Відтоді суди різних інстанцій розглядали питання про можливість екстрадиції пана Фірташа до Сполучених Штатів.

США звинувачують його у змові з метою дачі хабара в понад 18 мільйонів доларів за позаконкурсне право отримати ліцензію на розробку титанових родовищ в Індії. Готову продукцію потім планували продавати у Сполучені Штати.

Захист Фірташа категорично відкидає факт порушення закону.

До того ж, наполягають адвокати бізнесмена, США не мають юрисдикції для розгляду справ, які стосуються Індії.

Водночас американський суд вирішив інакше: за даними американських ЗМІ, у червні 2019 року федеральна суддя Ребекка Палмаєр відмовилася скасувати звинувачення проти Дмитра Фірташа.

На думку судді Палмаєр, справа щодо українського бізнесмена може розглядатися в американському суді, оскільки схема також стосувалася американської компанії Boeing.

Хто такий Дмитро Фірташ

Копирайт изображения Getty Images

Дмитро Фірташ є одним з найвідоміших бізнесменів України. Донедавна він також вважався ключовим гравцем на ринку газу у Східній Європі.

У 2015 році Forbes оцінював його статки у 270 мільйонів доларів.

Дмитро Фірташ раніше був одним із учасників компанії "Росукренерго", яка займалася постачанням російського газу до України.

Зараз він керує групою компаній DF Group, яка володіє низкою хімічних підприємств у Рівному, Черкасах, Сумах, Сєвєродонецьку та Горлівці. Також у нього є значні активи у гірничій промисловості.

Дмитро Фірташ - співвласник одного з найрейтинговіших телеканалів України - "Інтера".

У парламенті фракцію "Опозиційного блоку" очолює соратник пана Фірташа Юрій Бойко, а також працюють кілька депутатів, які вважаються його прибічниками.

В Україні є справи, у яких фігурують активи бізнесмена. Частина з них арештована судами.

Хочете отримувати головне в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber