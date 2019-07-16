Бразильці купили в магазині пральний порошок. А в коробці був кокаїн
Покупці одного з магазинів міста Сан-Паулу випадково придбали кокаїн. Наркотик вони виявили у коробці з-під прального порошку.
У місцевій поліції кажуть, що після перевірки в магазині виявили ще принаймні 80 кілограмів кокаїну.
Правоохоронці вважають, що супермаркет, про який йде мова, є однією з ланок у схемі наркотрафіку.
Розслідування справи триває. За однією з версій, кокаїн в коробках з-під прального порошку опинився на полицях магазину черех чиюсь помилку.
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Видання G1 News повідомляє, що кокаїн замість прального порошку встигли придбати принаймні двоє випадкових покупців. Один з них спробував повернути коробку назад у магазин, інший вирішив звернутися до поліції.
У заяві правоохоронців зазначено, що коли поліція прибула до супермаркету, "кілька людей саме розвантажували продукт".
Злочинці спробували втекти. Чотирьох людей арештували, троє з них є працівниками магазину.
"Я ніколи не мав справу з чимось подібним. Мені вперше випало знайти кокаїн у коробці з-під прального порошку", - розповів детектив Олівіо Гомес в розмові з журналістами The Guardian.
39 кг кокаїну на літаку, що супроводжував президента Бразилії
Наприкінці червня партію кокаїну виявили на літаку, що супроводжував президента Бразилії Жаїра Болсонару на саміт G20.
У заяві міністерства оборони Бразилії йшлося, що наркотики знайшли, коли літак, який слідував до Осаки, здійснив транзитну посадку в Севільї (Іспанія).
Місцеві правоохоронці затримали 38-річного сержанта Мануеля Сільву Родрігеса. Він супроводжував трьох бразильських президентів у 29 міжнародних поїздках.
Родрігес був членом екіпажу літака, який повинен був супроводжувати президента Болсонару на зворотньому шляху з саміту "Великої двадцятки".
Президент летів на іншому літаку, який дорогою до Осаки приземлився в Лісабоні.
Жаїр Болсонару згодом написав у своєму Twitter, що вимагає для затриманого найсуворішого покарання.
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