Бразильці купили в магазині пральний порошок. А в коробці був кокаїн

Копирайт изображения Поліція Сан-Паулу

Покупці одного з магазинів міста Сан-Паулу випадково придбали кокаїн. Наркотик вони виявили у коробці з-під прального порошку.

У місцевій поліції кажуть, що після перевірки в магазині виявили ще принаймні 80 кілограмів кокаїну.

Правоохоронці вважають, що супермаркет, про який йде мова, є однією з ланок у схемі наркотрафіку.

Розслідування справи триває. За однією з версій, кокаїн в коробках з-під прального порошку опинився на полицях магазину черех чиюсь помилку.

Видання G1 News повідомляє, що кокаїн замість прального порошку встигли придбати принаймні двоє випадкових покупців. Один з них спробував повернути коробку назад у магазин, інший вирішив звернутися до поліції.

У заяві правоохоронців зазначено, що коли поліція прибула до супермаркету, "кілька людей саме розвантажували продукт".

Злочинці спробували втекти. Чотирьох людей арештували, троє з них є працівниками магазину.

"Я ніколи не мав справу з чимось подібним. Мені вперше випало знайти кокаїн у коробці з-під прального порошку", - розповів детектив Олівіо Гомес в розмові з журналістами The Guardian.

39 кг кокаїну на літаку, що супроводжував президента Бразилії

Копирайт изображения Getty Images

Наприкінці червня партію кокаїну виявили на літаку, що супроводжував президента Бразилії Жаїра Болсонару на саміт G20.

У заяві міністерства оборони Бразилії йшлося, що наркотики знайшли, коли літак, який слідував до Осаки, здійснив транзитну посадку в Севільї (Іспанія).

Місцеві правоохоронці затримали 38-річного сержанта Мануеля Сільву Родрігеса. Він супроводжував трьох бразильських президентів у 29 міжнародних поїздках.

Родрігес був членом екіпажу літака, який повинен був супроводжувати президента Болсонару на зворотньому шляху з саміту "Великої двадцятки".

Президент летів на іншому літаку, який дорогою до Осаки приземлився в Лісабоні.

Жаїр Болсонару згодом написав у своєму Twitter, що вимагає для затриманого найсуворішого покарання.

Хочете отримувати цікаві історії в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!