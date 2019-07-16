Користувачі Facebook пообіцяли "штурмувати секретну базу, де утримують прибульців". ВПС США жарт не оцінили

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На історію, що починалася як жарт, звернули увагу в військово-повітряних силах США: відомство порадило нікому не відвідувати Зону 51 - військову базу, яку деякі теорії змови пов'язують з прибульцями та НЛО.

Понад мільйон людей відмітилися у Facebook як учасники зустрічі, мета якої - взяти військову базу, що розташована в штаті Невада, штурмом.

"Ми можемо рухатися швидше, ніж їхні кулі. Давайте побачимо прибульців", - йдеться в описі зустрічі.

Попри комічний характер оголошення, на нього відреагувала речниця військово-повітряних сил США, яка заявила виданню The Washington Post, що відомство "готове захистити Америку та її об'єкти".

Користувач Facebook Джексон Бернс написав: "Привіт, американський уряде. Це жарт, насправді я не збирався втілювати цей план у життя".

"Я лише подумав, що це смішно, і вирішив зібрати трохи лайків в інтернеті. Я не несу жодної відповідальності, якщо комусь спаде на думку штурмувати Зону 51".

Але військово-повітряним силам, ситуація, судячи з усього, смішною не здалася.

"Зона 51 - це тренувальна зона ВПС, і ми б дуже не радили кому-небудь намагатися потрапити в місце, де ми тренуємо наших військових", - кажуть у відомстві.

Що за теорії довкола Зони 51?

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Прихильники деяких конспірологічних теорій вірять, що уряд США володіє даними про прибульців та НЛО, але приховує їх від населення.

На їхню думку, база в Зоні 51 - місце, де утримують полонених прибульців, вивчають їхні технології, а також зруйновані літаючі об'єкти іншопланетян.

Такі теорії змови почали з'являтися 1986 року, коли чоловік на ім'я Боб Лазар розповів в інтерв'ю американському телеканалу, що він є фізиком, який працював у Зоні 51.

Нещодавно пан Лазар також з'явився у популярному подкасті американського коміка Джо Рогана, а Netflix навіть зняла про нього документальний фільм.

Лазар стверджує, що працював над розбіркою НЛО і на власні очі бачив урядові документи, що описують прибульців.

При цьому, жодних доказів своїх слів чоловік не має.

Зона 51 у поп-культурі

Копирайт изображения Alamy Image caption Кадр з фільму "Прибулець Павло"

"Пол" (в українському прокаті виходив під назвою "Прибулець Павло "). Це фільм, написаний і знятий британськими коміками Саймоном Пеггом і Ніком Фростом. Стрічка розповідає про двох фанатів коміксів, які відправляються в подорож по США, і відвідують місця, де люди нібито бачили НЛО. Під час поїздки вони знайомляться з Полом - прибульцем, який тривалий час був в'язнем у Зоні 51.

"). Це фільм, написаний і знятий британськими коміками Саймоном Пеггом і Ніком Фростом. Стрічка розповідає про двох фанатів коміксів, які відправляються в подорож по США, і відвідують місця, де люди нібито бачили НЛО. Під час поїздки вони знайомляться з Полом - прибульцем, який тривалий час був в'язнем у Зоні 51. "День незалежності" . Відомий фільм 1996 року розповідає про напад іншопланетян на Землю. Там так само фігурує згадка про Зону 51.

. Відомий фільм 1996 року розповідає про напад іншопланетян на Землю. Там так само фігурує згадка про Зону 51. "Секретні матеріали". В одному з епізодів популярного серіалу агенти Фокс Малдер і Дана Скаллі відвідують Зону 51, де спостерігають відліт загадкового корабля.

Що таке Зона 51 насправді?

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Зона 51 - це частина військової бази, розташованої в пустелі Невада, за 133 кілометри від Лас-Вегаса.

Колись Зона 51 була засекреченою - так само, як і більшість інших військових баз США.

Реалізувати ідею, озвучену користувачами Facebook, і штурмувати базу було б непростим завданням - це заборонено законом, а периметр бази охороняється озброєними військовими.

Повітряний простір над базою також є закритим.

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