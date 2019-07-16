Користувачі Facebook пообіцяли "штурмувати секретну базу, де утримують прибульців". ВПС США жарт не оцінили
На історію, що починалася як жарт, звернули увагу в військово-повітряних силах США: відомство порадило нікому не відвідувати Зону 51 - військову базу, яку деякі теорії змови пов'язують з прибульцями та НЛО.
Понад мільйон людей відмітилися у Facebook як учасники зустрічі, мета якої - взяти військову базу, що розташована в штаті Невада, штурмом.
"Ми можемо рухатися швидше, ніж їхні кулі. Давайте побачимо прибульців", - йдеться в описі зустрічі.
Попри комічний характер оголошення, на нього відреагувала речниця військово-повітряних сил США, яка заявила виданню The Washington Post, що відомство "готове захистити Америку та її об'єкти".
Користувач Facebook Джексон Бернс написав: "Привіт, американський уряде. Це жарт, насправді я не збирався втілювати цей план у життя".
"Я лише подумав, що це смішно, і вирішив зібрати трохи лайків в інтернеті. Я не несу жодної відповідальності, якщо комусь спаде на думку штурмувати Зону 51".
Але військово-повітряним силам, ситуація, судячи з усього, смішною не здалася.
"Зона 51 - це тренувальна зона ВПС, і ми б дуже не радили кому-небудь намагатися потрапити в місце, де ми тренуємо наших військових", - кажуть у відомстві.
Що за теорії довкола Зони 51?
Прихильники деяких конспірологічних теорій вірять, що уряд США володіє даними про прибульців та НЛО, але приховує їх від населення.
На їхню думку, база в Зоні 51 - місце, де утримують полонених прибульців, вивчають їхні технології, а також зруйновані літаючі об'єкти іншопланетян.
Такі теорії змови почали з'являтися 1986 року, коли чоловік на ім'я Боб Лазар розповів в інтерв'ю американському телеканалу, що він є фізиком, який працював у Зоні 51.
Нещодавно пан Лазар також з'явився у популярному подкасті американського коміка Джо Рогана, а Netflix навіть зняла про нього документальний фільм.
Лазар стверджує, що працював над розбіркою НЛО і на власні очі бачив урядові документи, що описують прибульців.
При цьому, жодних доказів своїх слів чоловік не має.
Зона 51 у поп-культурі
- "Пол" (в українському прокаті виходив під назвою "Прибулець Павло"). Це фільм, написаний і знятий британськими коміками Саймоном Пеггом і Ніком Фростом. Стрічка розповідає про двох фанатів коміксів, які відправляються в подорож по США, і відвідують місця, де люди нібито бачили НЛО. Під час поїздки вони знайомляться з Полом - прибульцем, який тривалий час був в'язнем у Зоні 51.
- "День незалежності". Відомий фільм 1996 року розповідає про напад іншопланетян на Землю. Там так само фігурує згадка про Зону 51.
- "Секретні матеріали". В одному з епізодів популярного серіалу агенти Фокс Малдер і Дана Скаллі відвідують Зону 51, де спостерігають відліт загадкового корабля.
Що таке Зона 51 насправді?
Зона 51 - це частина військової бази, розташованої в пустелі Невада, за 133 кілометри від Лас-Вегаса.
Колись Зона 51 була засекреченою - так само, як і більшість інших військових баз США.
Реалізувати ідею, озвучену користувачами Facebook, і штурмувати базу було б непростим завданням - це заборонено законом, а периметр бази охороняється озброєними військовими.
Повітряний простір над базою також є закритим.
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