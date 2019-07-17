Мовний закон в Радбезі ООН: про що говорили

Копирайт изображения UN Photo/Loey Felipe Image caption Засідання Радбезу щодо мовного закону відбулося за ініціативою Росії

У вівторок, 16 липня, на засіданні Ради безпеки ООН обговорили закон про мову в Україні.

Росія, яка ініціювала обговорення, розкритикувала мовний закон.

Водночас країни Заходу на засіданні висловили низку претензій до Росії, зокрема щодо анексії Криму.

Росія намагалася провести обговорення щодо закону про мову ще в травні, але тоді засідання скасували, оскільки це збігалося з інавгурацією президента Зеленського.

"Захистити росіян"

"Ми не виступаємо проти української мови. Ми хочемо захистити росіян", - сказав на засіданні постійний представник Росії при ООН Василь Небензя.

"Боротьба за національну ідентичність не повинна порушувати права російськомовної меншості", - заявив він.

Водночас США, Франція та Велика Британія закликали Росію "припинити окупацію Криму" та не порушувати права меншин на півострові.

Країни Заходу також вимагали правосуддя напередодні п'ятої річниці збиття літака рейсу MH17 у небі над Донбасом, коли загинули всі 298 пасажирів.

Американський дипломат Родні Гантер зауважив, що "Бук", що збив літак, належав 53-й зенітній ракетній бригаді Збройних сил РФ. До такого висновку у 2015 році прийшли розслідувачі з Bellingcat.

"Наші санкції, пов'язані з Кримом, залишаться в силі, поки Росія не поверне контроль над півостровом Україні, а наші санкції проти Росії за її агресію на сході України залишаться в силі, поки Росія повністю не виконає Мінські угоди", - заявив пан Гантер.

Країни Заходу також закликали звільнити 24 українських моряки та повернути кораблі, які Росія затримала в листопаді в Керченській протоці.

Представники ООН та ОБСЄ закликали сторони до "конструктивного діалогу" для вирішення конфлікту та дотримання прав меншин.

Крім того, Сполучені Штати та їхні союзники вимагали звільнення 24 українських моряків, затриманих російськими військовими біля Керченської протоки в листопаді.

Резолюцій на засіданні не ухвалювали.

Заява країн ЄС

За підсумками засідання представники країн ЄС (Бельгії, Франції, Німеччини, Польщі, Великої Британії та Естонії) оприлюднили спільну заяву, як повідомило Постійне представництво України при ООН.

"Ми очікуємо, що Росія негайно припинить підживлювати конфлікт і утримається від дій, які підривають виконання Мінських угод і які заважають повному відновленні контролю українського уряду над цими територіями, відповідно до угод. Зокрема Росія повинна припинити фінансову та військову підтримку сепаратистів і видачу паспортів українським громадянам на Донбасі", - йдеться в заяві.

Країни ЄС зокрема також засудили напад на санітарний автомобіль поблизу Водяного 1 липня, внаслідок якого загинуло двоє і одна людина була поранена.

У заяві також закликали всі країни, особливо Росію, до повної співпраці зі Спільною слідчою групою та правоохоронними органами в Нідерландах для встановлення винних за збиття літака MH17.

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