Еммі-2019: у "Чорнобиля" 19 номінацій, "Гра престолів" б'є рекорди

Копирайт изображения Sky Atlantic

Серіал "Чорнобиль" здобув 19 номінацій на телевізійну премію "Еммі", зокрема за найкращий драматичний серіал.

Попереду нього за кількістю номінацій цього року опинилися "Гра престолів" і "Дивовижна місіс Мейзел".

Фінальний сезон "Гри престолів" побив рекорд, здобувши 32 номінації, - це найбільше для драматичного серіалу за рік.

"Дивовижна місіс Мейзел", серіал Amazon Prime про американську домогосподарку, яка стала коміком, отримав 20 номінацій.

Таким чином, "Гра престолів" виробництва HBO стала найтитулованішим серіалом за 70 років історії премії, здобувши загалом 161 номінацію, у 47 з яких серіал переміг.

Серед номінантів опинилися Емілія Кларк та Кіт Гарінгтон за виконання головних ролей. Ще восьмеро акторів "Гри престолів" номіновані за ролі другого плану.

Скорочений восьмий сезон серіалу також отримав низку технічних номінацій.

Копирайт изображения Sky Image caption Кіт Гарінгтон з "Гри престолів" - серед номінантів на "Еммі-2019"

Серіал "Чорнобиль" від HBO також зібрав врожай номінацій "Еммі".

Номінацію за найкращий сценарій для мінісеріалу отримав сценарист і творець серіалу Крег Мазін.

Серед номінантів також основні актори серіалу: Джаред Гарріс (Валерій Легасов) номінований за виконання головної ролі, а Стеллан Скарсгорд, який зіграв роль Бориса Щербини, та Емілі Вотсон за роль Уляни Хомюк - за ролі другого плану.

Також "Чорнобиль" номіновано за найкращі костюми, зачіски та грим.

Image caption Виконавиці головних ролей у серіалі "Вбиваючи Єву" Сандра О та Джоді Комер змагатимуться за нагороду Еммі

11 номінацій отримав британський комедійно-драматичний серіал "Флібег". Сценаристка і виконавиця головної ролі Фібі Воллер-Брідж отримала дві номінації - і за сценарій, і за акторську гру.

Вона також номінована за сценарій до комедійного трилера "Вбиваючи Єву" виробництва BBC. Цей серіал загалом отримав 9 номінацій.

Обидві виконавиці головних ролей Джоді Комер і Сандра О змагатимуться в категорії виконавиця головної ролі.

Загалом у категорії найкращий драматичний серіал змагаються "Гра престолів", "Охоронець", "Вбиваючи Єву", "Краще подзвоніть Солу", "Озарк", "Поза", "Спадкоємці" і "Це ми".

Зіркові аутсайдери

Оголошення номінацій принесло і низку розчарувань. Останній сезон "Теорії великого вибуху" не отримав номінацій в жодній з основних категорій.

До головних номінацій не потрапив серіал "Розповідь служниці". Тріумфатор 2017 року, втім, здобув 11 технічних номінацій - за серії з другого сезону.

Третій сезон серіалу не міг розглядатися, адже вийшов у червні.

На "Еммі" номінують серіали, які вийшли за останні 12 місяців до 31 травня 2019 року.

Через правило до цьогорічних номінантів також не потрапили "Велика мала брехня" та "Дивні речі".

Не оцінили експерти гру Джулії Робертс та Джима Керрі, яких не номінували за ролі в серіалі "Повернення додому" та "Жартую" відповідно.

Церемонія нагородження переможців відбудеться у Лос-Анджелесі 22 вересня.

За номінантів і переможців премії "Еммі" голосують 25 тисяч членів телевізійної академії. Це найбільша і найпрестижніша американська телевізійна премія.

Копирайт изображения HBO / AMAZON PRIME / BBC Image caption Джулія Луї-Дрейфус, Рейчел Броснаган та Фібі Воллер-Брідж номіновані за головну роль у комедійному серіалі

Еммі-2019: Основні номінації

Найкращий актор драматичного серіалу

Джейсон Бейтман - "Озарк"

Стерлінг Браун - "Це ми"

Кіт Гарінгтон - "Гра престолів"

Боб Оденкерк - "Краще подзвоніть Солу"

Білл Портер - "Поза"

Майло Вентімілья - "Це ми"

Найкраща акторка драматичного серіалу

Емілія Кларк - "Гра престолів"

Джоді Комер - "Вбиваючи Єву"

Віола Девіс - "Як уникнути покарання"

Лора Лінні - "Озарк"

Менді Мур - "Це ми"

Сандра О - "Вбиваючи Єву"

Робін Райт - "Картковий будинок"

Найкращий актор комедійного серіалу

Ентоні Андерсон - "Чорнуватий"

Дон Чідл - "Чорний понеділок"

Тед Денсон - "Хороше місце"

Майкл Дуглас - "Метод Комінскі"

Білл Гайдер - "Баррі"

Юджин Леві - "Шіттс Крік"

Найкраща акторка комедійного серіалу

Крістіна Епплгейт - "Мертвий для мене"

Рейчел Броснаген - "Дивовижна місіс Мейзел"

Джулія Луї-Дрейфус - "Віцепрезидент"

Наташа Лайонн - "Матрьошка"

Кетрін О'Хара - "Шіттс Крік"

Фібі Воллер-Брідж - "Флібег"

Найкращий актор мінісеріалу

Магершала Алі - "Справжній детектив"

Бенісіо дель Торо - "Втеча з в'язниці Даннемора"

Г'ю Грант - "Дуже англійський скандал"

Джаред Гарріс - "Чорнобиль"

Джарелл Джером - "Коли вони нас побачать"

Сем Роквелл - "Фоссі/Вердон"

Найкраща акторка мінісеріалу

Емі Адамс - "Гострі предмети"

Онжаню Елліс - "Коли вони нас побачать"

Патрісія Аркетт - "Втеча з в'язниці Даннемора"

Джої Кінг - "Закон"

Нісі Неш - "Коли вони нас побачать"

Мішель Вільямс - "Фоссі/Вердон"

Найкращий комедійний серіал

"Баррі"

"Флібег"

"Хороше місце"

"Дивовижна місіс Мейзел"

"Матрьошка"

"Шіттс Крік"

"Віце-президент"

Найкращий драматичний серіал

"Краще подзвоніть Солу"

"Охоронець"

"Гра престолів"

"Вбиваючи Єву"

"Озарк"

"Поза"

"Спадкоємці"

"Це ми"

Найкращий мінісеріал

"Чорнобиль"

"Втеча з в'язниці Даннемора"

"Фоссі/Вердон"

"Гострі предмети"

"Коли вони нас побачать"

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