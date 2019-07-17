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У середу Лефортівський суд Москви почав розглядати клопотання про продовження арешту 24 українським морякам, захопленим у Керченській протоці.

Шістьом з них продовжили арешт на три місяці, до 24 жовтня.

Пізніше суд також на три місяці продовжив арешт ще сімом морякам.

Упродовж дня відбудуться засідання у справах решти моряків.

Водночас уповноважена з прав людини в РФ Тетяна Москалькова заявила, що було б гуманно змінити запобіжний захід українським морякам, повідомляє Інтерфакс.

"Мені здається, було б гуманно і правильно, якби їм сьогодні було змінено запобіжний захід", - зазначила вона.

Перше засідання проходило в закритому режимі. Моряків приїхали підтримати родичі, дипломати України та країн ЄС.

Після оголошення вердикту першій групі українські моряки не втратили доброго почуття гумору і передавали вітання своїм родинам.

Наразі справа перебуває на стадії ознайомлення обвинувачених і адвокатів з матеріалами, розслідування кримінальної справи завершене.

Напередодні заступник голови Офісу президента України Вадим Пристайко повідомив про попередню домовленість радників лідерів нормандської четвірки щодо обміну полоненими між Україною і Росією.

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"Протягом місяця домовились здійснити обмін певної кількості наших бранців. Президент Зеленський говорив про 10 на 10 чи 15 на 15. Наша задача зараз отримати наших людей назад і розблокувати процес обміну всіх на всіх", - розповів він.

Тоді Пристайко не уточнив, про кого саме йдеться, але висловив припущення, що моряків можуть відпустити "найближчим часом".

Він також повідомив, що під час перших телефонних переговорів Володимира Зеленського з Володимиром Путіним у частині про обмін полонених лунало прізвище керівника російської агенції "РИА Новости - Украина" Кирила Вишинського, якого в Україні судять за державну зраду.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Українських моряків та працівників СБУ Росія захопила у листопаді 2018 року

А 29 червня президент Росії Володимир Путін заявив, що розмовляв на саміті Великої двадцятки з президентом США про українських моряків.

"У нас іде судовий процес. Потрібно дочекатися, будемо потім вирішувати", - сказав тоді російський президент.

Він також спростував інформацію, що звільнення моряків може бути пов'язане з поверненням Росії у ПАРЄ.

Захоплення кораблів

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Відео інциденту неподалік Керченської протоки опублікував Арсен Аваков.

25 листопада 2018 року російські прикордонники обстріляли й захопили три кораблі ВМС України, які хотіли пройти через Керченську протоку.

24 моряків та працівників СБУ, які були на захоплених кораблях, Росія обвинуватила у нелегальному перетині державного кордону організованою групою зі зброєю. Кілька з них під час обстрілу отримали поранення.

Україна й міжнародна спільнота звинуватили Росію в агресії та вимагають звільнення моряків і кораблів.

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На думку Кремля, інцидент у протоці був провокацією з боку України.

Після анексії Криму Росія вважає територіальні води навколо Кримського півострова своїми. Київ та міжнародна спільнота продовжує їх визнавати українськими.

Україна заявила, що, згідно з договором 2003 року між державами, військові кораблі мали право на вільний прохід Керченською протокою, а сам напад на ВМС України з боку ФСБ стався вже у нейтральних водах.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Дружина та матір Василя Сороки поділилися з ВВС News своїми переживаннями.

Міжнародна група розслідувачів Bellingcat на підставі даних про розташування кораблів підтвердила, що обстріл кораблями ФСБ Росії українського корабля "Бердянськ" відбувся за межами 12-мильної зони територіальних вод від узбережжя Криму.

Рішення суду ООН

У травні Міжнародний трибунал ООН з морського права наказав Росії негайно звільнити 24 захоплених моряків та повернути три кораблі. Це рішення стало тимчасовим заходом у справі за позовом України щодо порушення імунітету трьох українських військово-морських кораблів та 24 членів їхніх екіпажів.

За місяць Росія мала відзвітувати трибуналу про його виконання. Однак замість цього російське МЗС 25 червня направило українській стороні ноту з проханням надати "письмові гарантії участі та продовження кримінального переслідування українських моряків відповідно до російського законодавства".

У відповідь на це українське зовнішньополітичне відомство направило власну ноту, де висловило "рішучий протест із приводу невиконання РФ наказу Міжнародного трибуналу з морського права від 25 травня 2019 року і продовження незаконного утримання 24 українських моряків".

"Вважаємо цю пропозицію Росії неприйнятною і такою, що загострює суперечку між Україною та Росією щодо імунітетів військових кораблів. Про це українська сторона вже поінформувала Міжнародний трибунал з морського права", - йдеться в заяві МЗС.

Ця нота українського міністерства викликала обурення з боку президента Володимира Зеленського. За його словами, міністр Павло Клімкін не поінформував його про цей крок.

"Я як президент України дізнаюсь інформацію про наші міжнародні кроки з інтернету, а точніше сказати - з "Української правди", - сказав глава держави.

"Нагадую всім, в очі не бачив цю ноту-відповідь на ноту РФ. Бо пан Клімкін не вважає необхідним обговорювати такі питання з президентом України", - обурився Зеленський і додав, що такі дії міністра можуть поставити під загрозу звільнення українських моряків.

У відповідь Павло Клімкін виклав у Facebook обидві ноти, про які говорив Зеленський, і віджартувався: "Весь дипломатичний світ знає, де мене шукати. Як кажуть, мене легко знайти, важко втратити і неможливо забути".

Раніше Зеленський подав у парламент подання про звільнення Клімкіна з посади, однак депутати його так і не підтримали.

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