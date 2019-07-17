Зеленський просить Раду зібратися на позачергове засідання: чому і чи це можливо?

Копирайт изображения Сергій Ковальчук/Пресслужба Апарату Верховної Ради Image caption Спікер ВР Андрй Парубій 12 липня офіційно закрив останнє пленарне засідання десятої сесії парламенту і оголосив, що її робота завершується 19 липня

Володимир Зеленський хоче, щоб Верховна Рада зібралася на позачергове засідання в четвер, 18 липня, повідомив на брифінгу заступник керівника Офісу президента Руслан Рябошапка.

Відповідний лист президент направив на ім'я голови ВР Андрія Парубія.

Президент хоче, щоб Рада на позачерговій сесії розглянула три внесені ним законопроєкти.

Минулого тижня Андрій Парубій офіційно закрив останнє пленарне засідання десятої сесії парламенту восьмого скликання.

Він також оголосив, що її робота завершується 19 липня 2019 року.

Відповідно до порядку денного Верховної Ради, цього тижня депутати працюють у комітетах, комісіях і фракціях.

Для чого збиратися?

Президент Зеленський пропонує Раді розглянути три внесені ним законопроєкти, "які необхідно терміново ухвалити", повідомив заступник керівника Офісу президента Руслан Рябошапка

Перший з них потрібний для ефективної роботи Вищого антикорупційного суду, заявив пан Рябошапка.

"Заключними положеннями закону про запуск суду передбачено, що туди спрямують всі справи стосовно корупції, а не лише топ-корупції. Таким чино,м з перших днів роботи 38 суддів отримають понад 3,5 тисячі справ, що призведе до того, що інституція не буде працювати", - заявив пан Рябошапка.

Копирайт изображения EPA Image caption Президент Зеленський вимагає, щоб Верховна Рада зібралася на позачергове засідання і розглянула три законопроєкти

Другий законопроєкт стосується відновлення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення, а також запровадження цивільної конфіскації незаконно отриманих доходів.

Подібний законопроєкт, який був умовою для надання кредиту МВФ, в Україні прийняли у 2015 році.

Але в лютому цього року Конституційний суд скасував цю статтю Кримінального кодексу, на підставі того, що він суперечить Конституції та презумпції невинуватості.

Президент також вимагає розглянути на позачерговій сесії відтермінування штрафів за порушення порядку ввезення автівок на європейських номерах в Україну.

Пан Рябошапка повідомив: "З 24 серпня до тих людей, хто не встиг вчасно розмитнити авто на так званих єврономерах, застосують дуже значні штрафні санкції".

Як пояснив пан Рябошапка, Зеленський пропонує раді розглянути законопроєкт, що відтермінує штрафи для нерозмитнених авто на 90 днів.

"Достатньо часу, щоб зібратися"

За словами заступника керівника Офісу президента, депутати мають зібратися на позачергове засідання не більш ніж у семиденний строк.

"Народні депутати отримують за свою роботу гроші від платників податків. Відповідно, вони повинні ці гроші відпрацьовувати", - заявив він.

Пан Рябошапка зазначив, що "в сучасному світі є достатньо засобів для комунікації, щоб дізнатися, що це засідання буде".

"У них є достатньо часу, щоб завтра зібратися", - додав він.

Копирайт изображения Reuters

Він зазначив, що запропоновані до розгляду законопроєкти мають бути знайомі депутатам.

За його словами, документ щодо Вищого антикорупційного суду внесений в парламент кілька тижнів тому, а щодо незаконного збагачення - в червні.

Законопроєкт про відтермінування санкцій зареєстрований у квітні. "Президент лише незначним чином його змінив і вніс новий", - зазначив пан Рябошапка.

Що кажуть депутати?

Ідею розглянути зміни до закону про антикорупційний суд підтримали НАБУ та САП.

"Ми закликаємо парламентарів проголосувати за ініціативу Президента України і якнайшвидше ухвалити відповідний законопроєкт", - йдеться у спільній заяві відомств.

Позачергове засідання Верховної Ради виправдане, лише якщо воно принесе результат у вигляді будь-якого рішення, інакше це схоже на тролінг, заявила в коментарі "Інтерфакс-Україна" віцеспікерка Оксана Сироїд.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Президент зокрема пропонує Раді розглянути законопроект про відтермінування штрафів для нерозмитнених автомобілів

Вона зазначила, що скликання засідання не гарантує ухвалення рішень.

"Така природа парламенту. А скликати Раду заради тролінгу - це неправильно. Це не додає поваги й самому президенту", - додала віцеспікерка.

Лідерка партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко вже заявила, що підтримує ініціативу про позачергове засідання Ради.

Окрім запропонованих президентом законопроєктів, вона також пропонує розглянути питання щодо ціни на газ та мінімальну пенсію.

Що каже закон?

Згідно з законом про регламент Верховної Ради, у невідкладних випадках між пленарними засіданнями під час сесії ВР на вмотивовану вимогу осіб, які згідно з Конституцією мають право вимагати скликання позачергової сесії Верховної Ради, а також за пропозицією погоджувальної ради, голова Верховної Ради скликає позачергове пленарне засідання не пізніш як у триденний строк.

До порядку денного такого засідання включаються лише питання, розгляд яких визначено у пропозиціях про скликання такого засідання.

Якщо ж мова йде про скликання позачергової сесії, то вона скликається не пізніш як у семиденний строк після дня надходження вимоги про її скликання, йдеться в тексті закону.

При цьому, розпорядження голови Верховної Ради про скликання позачергової сесії має опублікуватися в газеті "Голос України" не пізніш як за три дні до її відкриття із зазначенням питань, які пропонується розглянути на позачерговій сесії.

Документи, які пропонується розглянути на позачерговій сесії, згідно з законом, надають депутатам не пізніше як за три дні до її відкриття.

Вимагати скликання позачергових сесій, згідно з Конституцією України, може президент або не менше третини депутатів від конституційного складу ВР.

Голова ВР відкрив десяту сесію парламенту восьмого скликання 5 лютого. Завершується вона 19 липня.

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