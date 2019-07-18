Під Єрусалимом знайшли стародавнє місто. Воно старіше за Стоунхендж та єгипетські піраміди
Тисячі знарядь праці, ювелірних прикрас, фігурок, насіння та інших предметів виявили археологи в Ізраїлі під час розкопок стародавнього поселення, що відноситься до періоду неоліту. Науковці вважають, що в цьому місці близько 9 тисяч років тому був великий метрополіс.
У поселенні, як вважають учені, могли мешкати від двох до трьох тисяч людей — чимало як для тієї епохи. Воно розташоване в п'яти кілометрах на схід від Єрусалима і виявили його випадково, під час попередніх землемірних робіт напередодні будівництва швидкісного шосе.
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Тривалий час вважалося, що в цій місцевості не було стародавніх поселень в період неоліту, коли людство завершувало перехід від кочового способу життя до більш осілого з поширенням землеробства і скотарства.
Під час розкопок виявили великі будівлі, серед яких як приватні будинки з кімнатами, так і громадські та ритуальні приміщення, проходи-вулиці між будинками.
Знайшли також і кременеві знаряддя праці...
... і вістря стріл, які використовувалися для полювання і, можливо, як зброя.
Також археологи виявили багато кам'яних речей, зокрема, з гробниць, що дозволяє припустити ритуальний характер цих знахідок. Тут ми бачимо викарбовану з каменю фігурку бика.
А це - зображення голови людини.
Серед знахідок - кам'яні браслети різних видів та розмірів. Найменші браслети, як вважають археологи, призначалися для дітей.
Деякі предмети, як ось ці намистини, наприклад, зроблені з обсидіану, який є різновидом вулканічного скла.
Управління старовини Ізраїлю заявило, що виявлення цього поселення змінило погляд вчених на те, як розвивався період неоліту на території стародавньої Юдеї.
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Всі фотографії надані Управлінням старовини Ізраїлю