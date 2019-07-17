Хакер викрав особисті дані майже усього дорослого населення Болгарії

Копирайт изображения Getty Images Image caption Болгарська влада намагається з'ясувати, хто стоїть за кібератакою

Особисті дані, що належать мільйонам болгар, викрали під час кібератаки на податкове відомство країни.

За даними місцевого експерта з кібербезпеки, викрасти вдалося принаймні якісь дані більшості дорослих жителів семимільйонної країни.

Болгарська влада заарештувала 20-річного чоловіка за підозрою в причетності до атаки.

Серед викрадених даних були імена, адреси й навіть деякі деталі особистого доходу, повідомляють місцеві ЗМІ.

На податкове відомство можуть накласти штраф у 20 мільйонів євро за недостатню безпеку, заявив представник Комісії з захисту персональних даних.

Постраждали "мільйони"

Копирайт изображения Getty Images Image caption Викрасти вдалося дані майже кожного дорослого

"Можна з упевненістю сказати, що персональні дані практично всього дорослого населення Болгарії скомпрометовані", - сказав дослідник кібербезпеки Весселін Бончев, доцент Болгарської академії наук.

Злам мав місце в червні, але електронний лист, нібито, від хакера, який його здійснив надіслали до болгарських ЗМІ тільки в понеділок.

Автор листа назвав урядові стандарти кібербезпеки "пародією".

Електронний лист також містив пропозицію доступу до вкрадених даних. Хакер заявляв, що отримав доступ до даних більш ніж п'яти мільйонів людей, а також підприємств.

Болгарська поліція сказала, що поки вона арештувала і звинуватила одну людину у зв'язку з інцидентом, але вони вивчають можливість участі у кібератаці інших людей.

Міністр фінансів країни Владислав Горанов вибачився перед парламентом за втрату даних.

Пан Горанов сказав, що будь-хто, хто намагався скористатися даними, "потрапить під вплив болгарського закону".

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