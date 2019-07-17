Хакер викрав особисті дані майже усього дорослого населення Болгарії
Особисті дані, що належать мільйонам болгар, викрали під час кібератаки на податкове відомство країни.
За даними місцевого експерта з кібербезпеки, викрасти вдалося принаймні якісь дані більшості дорослих жителів семимільйонної країни.
Болгарська влада заарештувала 20-річного чоловіка за підозрою в причетності до атаки.
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Серед викрадених даних були імена, адреси й навіть деякі деталі особистого доходу, повідомляють місцеві ЗМІ.
На податкове відомство можуть накласти штраф у 20 мільйонів євро за недостатню безпеку, заявив представник Комісії з захисту персональних даних.
Постраждали "мільйони"
"Можна з упевненістю сказати, що персональні дані практично всього дорослого населення Болгарії скомпрометовані", - сказав дослідник кібербезпеки Весселін Бончев, доцент Болгарської академії наук.
Злам мав місце в червні, але електронний лист, нібито, від хакера, який його здійснив надіслали до болгарських ЗМІ тільки в понеділок.
Автор листа назвав урядові стандарти кібербезпеки "пародією".
Електронний лист також містив пропозицію доступу до вкрадених даних. Хакер заявляв, що отримав доступ до даних більш ніж п'яти мільйонів людей, а також підприємств.
Болгарська поліція сказала, що поки вона арештувала і звинуватила одну людину у зв'язку з інцидентом, але вони вивчають можливість участі у кібератаці інших людей.
Міністр фінансів країни Владислав Горанов вибачився перед парламентом за втрату даних.
Пан Горанов сказав, що будь-хто, хто намагався скористатися даними, "потрапить під вплив болгарського закону".
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