Путін спростив отримання громадянства Росії для всього Донбасу

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Президент Росії Володимир Путін поширив спрощену процедуру отримання російського громадянства на всіх жителів Донецької і Луганської областей.

Відповідно до опублікованого у середу указу, Путін вніс зміни в інший свій указ, що виданий в кінці квітня.

Тоді російський президент надав таке право жителям окремих районів Донецької та Луганської областей. Фактично мова йшла про жителів самопроголошених Донецької і Луганської народних республік.

Тепер слова "окремі райони" виключені. Таким чином, новий указ Путіна дає право отримання громадянства Росії в спрощеному порядку жителям тих регіонів Донецької і Луганської областей, які знаходяться і під контролем Києва.

Для того, щоб претендувати на спрощену процедуру, досить мати документ, що підтверджує постійне проживання на територіях Донецької та Луганської областей на квітень 2014 року.

Для Донецької області це 7 квітня, коли там проголосили "ДНР", а для Луганської області - 27 квітня, коли була захоплена будівля місцевого управління СБУ і проголошена "ЛНР".

Указ Путіна вийшов через шість днів після його першої телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським і за чотири дні - до позачергових парламентських виборів.

Попередній указ президента Росії про спрощення надання громадянства жителям "республік" розкритикували Україна та міжнародна спільнота.

Спрощення

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Президент Росії у квітні вже спрощував отримання громадянства, але тільки для громадян України, які проживають на непідконтрольній уряду частині Донбасу. Тепер він вніс зміни до тодішнього указу.

Жителі регіону зможуть отримати громадянство без обов'язкових в інших випадках іспитів і вимоги про проживання в Росії понад п'ять років. Для отримання необхідно подати відповідну заяву, копію документа, який підтверджує особу і місце проживання, свідоцтво про шлюб, а також свідоцтво про народження, якщо дитині просять надати громадянство РФ. Розгляд таких заяв має займати не більше трьох місяців.

Путін і Зеленський

Володимир Путін наприкінці квітня заявив, що рішення про спрощення для жителів окремих районів Донбасу було "не спонтанним".

"Перш, ніж підписати цей указ, ми все порахували: і кількість претендентів на наші паспорти, і кількість пенсіонерів з цього числа — це приблизно одна третина з того контингенту, який, як ми вважаємо, може претендувати на наше громадянство", - відзначив президент РФ.

Володимир Путін також тоді сказав, що Кремль розглядає можливість надавати громадянство РФ у спрощеному порядку не тільки жителям самопроголошених "ДНР" і "ЛНР", а й громадянам всієї України.

"Ми взагалі думаємо про те, щоб надавати у спрощеному порядку громадянам України наше громадянство", - сказав російський президент на прес-конференції в кінці квітня.

Володимир Зеленський розкритикував заяви Путіна і закликав не намагатися "спокусити громадян України російськими паспортами".

"Ми чудово знаємо, що російський паспорт надає насправді. Це право бути заарештованим за мирний протест. Це право не мати вільних та конкурентних виборів. Це право взагалі забути про наявність природних прав та свобод людини", - сказав тоді Зеленський.

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