MH17: в річницю загибелі Росію закликають визнати відповідальність
У день п'ятиріччя загибелі малайзійського лайнера, що летів рейсом MH17 з Амстердама до Куала-Лумпура і збитого ракетою над територією України, Росію закликають визнати відповідальність за цю подію.
Про це, зокрема, йдеться в заяві Євросоюзу, яка висловлює підтримку роботі міжнародної слідчої групи й майбутньому трибуналу у Нідерландах.
Слідча група встановила, що літак збили ракетою з російської установки "Бук".
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МЗС Росії назвав висновки слідчих "пропагандистським шоу", а прес-секретар президента Путіна заявив 17 липня, що Москва не вважає слідство об'єктивним.
Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте на церемонії на спеціально побудованому під Амстердамом меморіалі заявив, що скорбота і твердий намір домогтися правосуддя об'єднує всі сім'ї й всі народи, яких торкнулася трагедія.
Кореспондент BBC у Нідерландах Анна Голліган зазначає, що на місці меморіалу висаджено 298 дерев — по одному в пам'ять про кожного загиблого.
У збитому літаку було 193 громадянина Нідерландів, в основному сім'ї з маленькими дітьми, які летіли на відпочинок. Для країни загибель літака за масштабами стала трагедією, рівнозначною 11 вересня для Америки, написали напередодні п'ятиріччя журналісти міжнародного видання Coda.
"Вічно горіть в аду"
Голова Верховної Ради України Андрій Парубій написав у Facebook з нагоди річниці трагедії, що хоч зібрано достатньо свідчень і доказів, "Росія, як кожний злочинець-рецидивіст, вперто не визнає своєї вини".
"Україна не забуде і не пробачить! Винні у військових злочинах постануть перед судом", - підкреслив він.
"Хочу сказати тій мерзоті, яка давала та виконувала наказ про збиття літака: згиньте та вічно горіть в аду", - сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання уряду у середу.
В Австралії вимагають правди
На борту, крім нідерландців, були також громадяни Австралії, Малайзії та Великої Британії. Кілька сімей загиблих з Австралії й Малайзії опублікували в російському опозиційному виданні "Новая газета" відкритий лист до керівництва Росії.
"П'ять років тому наші рідні сіли в літак в Амстердамі, щоб відправитися додому. Але їх шлях був недовгим — літак, в який вони сіли, збила ракета 53-й бригади ППО Росії. Жорстока і безглузда дія відібрала життя у наших коханих", - йдеться в листі.
"Хоча п'ять років по тому наше горе не настільки пекуче, воно як і раніше безмірне... Ми солідарні з родинами жертв катастрофи з Нідерландів, Малайзії та інших країн і разом з ними закликаємо російську владу повністю співпрацювати з розслідуванням, як ви й обіцяли, підписавши резолюцію 2166 Ради Безпеки ООН, але що поки так і не зробили; визнати свою частину відповідальності в знищенні MH17; припинити лицемірно відпиратися, припинити сіяти брехню і обман", - написали родичі.
Однак прем'єр-міністр Малайзії Махатхір Мохамад в середу виступив із заявою, в якій висловив сумніви у висновках слідчих: "Ми сповнені смутку, бо це [обстріл цивільного лайнера] було зроблено навмисно, але ми не знаємо, хто випустив ракету. Ми знаємо, що це була ракета, але не знаємо, хто вистрілив, і можливо, ніколи не дізнаємося".
Оприлюднена трохи раніше заява міністерства транспорту Малайзії мала дещо інший тон. У ній говориться, що Куала-Лумпур продовжить переслідувати винних у трагедії й співпрацювати з міжнародною групою слідчих, поки не буде з'ясована вся правда.
Церемонія в "ДНР"
Керівництво самопроголошеної ДНР, бойовики якої 17 липня 2014 року повідомили про збитий ними, як вони вважали, український літак (в соцмережах Ігор Гіркін — нині один з обвинувачених міжнародним трибуналом — назвав це "птічкопадом"), щороку так само згадує жертв трагедії.
У селі Грабове встановлений пам'ятний знак "Безневинним жертвам громадянської війни".
Відповідальність за їх смерть бойовики покладають на українську владу.
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