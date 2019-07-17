MH17: в річницю загибелі Росію закликають визнати відповідальність

Копирайт изображения Getty Images Image caption Місце катастрофи біля села Грабове (фото зроблене в листопаді 2015 року)

У день п'ятиріччя загибелі малайзійського лайнера, що летів рейсом MH17 з Амстердама до Куала-Лумпура і збитого ракетою над територією України, Росію закликають визнати відповідальність за цю подію.

Про це, зокрема, йдеться в заяві Євросоюзу, яка висловлює підтримку роботі міжнародної слідчої групи й майбутньому трибуналу у Нідерландах.

Слідча група встановила, що літак збили ракетою з російської установки "Бук".

МЗС Росії назвав висновки слідчих "пропагандистським шоу", а прес-секретар президента Путіна заявив 17 липня, що Москва не вважає слідство об'єктивним.

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте на церемонії на спеціально побудованому під Амстердамом меморіалі заявив, що скорбота і твердий намір домогтися правосуддя об'єднує всі сім'ї й всі народи, яких торкнулася трагедія.

Кореспондент BBC у Нідерландах Анна Голліган зазначає, що на місці меморіалу висаджено 298 дерев — по одному в пам'ять про кожного загиблого.

У збитому літаку було 193 громадянина Нідерландів, в основному сім'ї з маленькими дітьми, які летіли на відпочинок. Для країни загибель літака за масштабами стала трагедією, рівнозначною 11 вересня для Америки, написали напередодні п'ятиріччя журналісти міжнародного видання Coda.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У цьому приміщенні поблизу аеропорту Схіпхол 9 березня 2020 року має розпочатися судовий процес над обвинуваченими в загибелі лайнера Malaysia Airlines

"Вічно горіть в аду"

Голова Верховної Ради України Андрій Парубій написав у Facebook з нагоди річниці трагедії, що хоч зібрано достатньо свідчень і доказів, "Росія, як кожний злочинець-рецидивіст, вперто не визнає своєї вини".

"Україна не забуде і не пробачить! Винні у військових злочинах постануть перед судом", - підкреслив він.

"Хочу сказати тій мерзоті, яка давала та виконувала наказ про збиття літака: згиньте та вічно горіть в аду", - сказав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання уряду у середу.

В Австралії вимагають правди

На борту, крім нідерландців, були також громадяни Австралії, Малайзії та Великої Британії. Кілька сімей загиблих з Австралії й Малайзії опублікували в російському опозиційному виданні "Новая газета" відкритий лист до керівництва Росії.

"П'ять років тому наші рідні сіли в літак в Амстердамі, щоб відправитися додому. Але їх шлях був недовгим — літак, в який вони сіли, збила ракета 53-й бригади ППО Росії. Жорстока і безглузда дія відібрала життя у наших коханих", - йдеться в листі.

"Хоча п'ять років по тому наше горе не настільки пекуче, воно як і раніше безмірне... Ми солідарні з родинами жертв катастрофи з Нідерландів, Малайзії та інших країн і разом з ними закликаємо російську владу повністю співпрацювати з розслідуванням, як ви й обіцяли, підписавши резолюцію 2166 Ради Безпеки ООН, але що поки так і не зробили; визнати свою частину відповідальності в знищенні MH17; припинити лицемірно відпиратися, припинити сіяти брехню і обман", - написали родичі.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Поле навколо меморіалу жертвам трагедії MH17 поблизу амстердамського аеропорту Схіпхол засіяне соняшниками — так само, як і те поле, на яке впали уламки збитого лайнера

Однак прем'єр-міністр Малайзії Махатхір Мохамад в середу виступив із заявою, в якій висловив сумніви у висновках слідчих: "Ми сповнені смутку, бо це [обстріл цивільного лайнера] було зроблено навмисно, але ми не знаємо, хто випустив ракету. Ми знаємо, що це була ракета, але не знаємо, хто вистрілив, і можливо, ніколи не дізнаємося".

Image caption Стрічка стала символом скорботи за загиблими

Оприлюднена трохи раніше заява міністерства транспорту Малайзії мала дещо інший тон. У ній говориться, що Куала-Лумпур продовжить переслідувати винних у трагедії й співпрацювати з міжнародною групою слідчих, поки не буде з'ясована вся правда.

Церемонія в "ДНР"

Керівництво самопроголошеної ДНР, бойовики якої 17 липня 2014 року повідомили про збитий ними, як вони вважали, український літак (в соцмережах Ігор Гіркін — нині один з обвинувачених міжнародним трибуналом — назвав це "птічкопадом"), щороку так само згадує жертв трагедії.

У селі Грабове встановлений пам'ятний знак "Безневинним жертвам громадянської війни".

Відповідальність за їх смерть бойовики покладають на українську владу.

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