Наркобарон Ель Чапо отримав у США довічний термін і ще 30 років в'язниці

Копирайт изображения EPA Image caption Гусману вдавалося двічі втекти з в'язниці й понад 10 років переховуватися від влади

Бруклінський федеральний суд у Нью-Йорку засудив мексиканського наркобарона Хоакіна Гусмана на прізвисько Ель Чапо (Коротун) до довічного тюремного ув'язнення і ще 30 років в'язниці. Крім того, він має виплатити штраф у розмірі 12,6 мільярда доларів. Саме такого покарання для нього і просила сторона обвинувачення.

62-річного главу наркокартелю "Сіналоа" називають найвідомішим злочинцем сучасності.

За версією прокуратури, Гусман несе відповідальність за контрабанду 155 тонн кокаїну до США протягом 25 років, а також інших наркотиків — зокрема, метамфетаміну та марихуани. Крім того, його звинувачують у вбивстві, злочинній змові та інших злочинах.

У лютому 2019 роки після чотиримісячного розгляду справи Гусмана суд визнав його винним за всіма десятьма пунктами звинувачень.

Як очікується, Гусман відбуватиме покарання у виправній в'язниці максимально строгого режиму у Флоренсі, штат Колорадо. Цю в'язницю також називають "гірським Алькатрасом", оскільки там діє режим супермаксимальної безпеки.

Після екстрадиції з Мексики Гусмана тримали в одинарній камері в нью-йоркській в'язниці, яка знаходиться під особливою охороною.

Захист Гусмана повідомляв, що він неодноразово скаржився на умови утримання: зокрема, на те, що в його камері без вікон постійно горить світло.

Копирайт изображения Reuters Image caption Оголошення вироку відвідала і дружина Гусмана - Емма Коронель

У середу наркобарон може в останній раз побачитися зі своєю дружиною Еммою Коронель і двома доньками.

Адвокат Коротуна Едуардо Баларесо називав вимоги обвинувачення фарсом і говорив, що вирок Гусману не змінить ситуацію з війною наркокартелів у Мексиці.

Арешти й втечі

У 2017 році Мексика погодилася екстрадувати наркоділка тільки після того, як прокуратура США пообіцяла, що до Гусмана не застосують смертну кару.

Із запитом про ектрадіцію Хоакіна Гусмана до влади Мексики звернулися два американські штати — Каліфорнія і Техас.

У 1980-ті роки Коротун заснував наркокартель "Сіналоа", на який припадала чверть всього наркотрафіку до США, що йде через Мексику.

Копирайт изображения Reuters Image caption Гусман на суді (знімати у залі суду заборонено)

Бувши ватажком картелю, Гусман славився своєю жорстокістю: в результаті війн його угруповання з конкурентами в Мексиці загинули тисячі людей.

При цьому у своєму рідному штаті він вважається фольклорним героєм і є популярним персонажем так званих "нарко-коррідос" - музичних од наркобаронам.

У 2009 році видання Forbes внесло Гусмана до світового рейтингу багатіїв під номером 701, оцінивши його статки у 1 мільярд доларів.

Вперше Гусмана заарештували у Гватемалі в 1993 році й утримували у в'язниці Пуенте-Гранде під особливою охороною.

Проте йому вдалося втекти у 2001 році, сховавшись у кошику для білизни. 13 років він перебував на волі, потім його знову заарештували.

Вдруге Гусман втік вже з мексиканської в'язниці влітку 2015 року, скориставшись проритим спеціально для нього тунелем з освітленням, вентиляцією і сходами. Він провів на втіках пів року, але в січні 2016 року його знову затримали.

У 2013 році чиказька Комісія з кримінальних злочинів назвала Ель Чапо "ворогом суспільства номер один", його звинувачували у як мінімум сімох федеральних районних судах США в контрабанді наркотиків.

Про екстрадицію Гусмана в США стало відомо за день до інавгурації Дональда Трампа, який раніше заявляв, що мігранти, які прибувають до США через мексиканський кордон, є злочинцями, а Штати стають "звалищем для Мексики".

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