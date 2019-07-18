З Кевіна Спейсі зняли обвинувачення в домаганнях. Справа розвалилася в суді

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Проти Кевіна Спейсі висували кілька обвинувачень у домаганнях

Прокуратура штату Массачусетс зняла обвинувачення з актора Кевіна Спейсі, якому інкримінували сексуальні домагання до 18-річного сина телеведучої Хезер Анру.

Юнак стверджував, що Спейсі домагався його в ресторані на острові Нантакет у 2016 році.

Хлопець розповідав, що три роки тому актор напоїв його алкоголем, після чого почав домагатися його в ресторані.

Проти Спейсі висунули обвинувачення в розпусних діях та образливій поведінці. Актор свою провину не визнавав.

На судових слуханнях захист Спейсі заявив, що зі смартфона юнака, в якому збереглися записи та повідомлення, які надавалися як доказ обвинувачення, частина даних була видалена, що само по собі є злочином.

Суддя вимагав надати смартфон, але адвокати хлопця заявили, що телефон зник.

Тоді суддя викликав дати свідчення самого потерпілого, але той послався на п'яту поправку до Конституції США, що дозволяє не свідчити проти самого себе.

У відповідь юристи Спейсі запропонували припинити справу через допущені порушення. Прокуратура вирішила зняти обвинувачення з актора.

Низка обвинувачень

Спейсі обвинувачували в сексуальних домаганнях у кількох країнах. На хвилі руху #MeToo ці обвинувачення отримали широкий розголос і коштували актору кар'єри. Але жодне з них, окрім справи на острові Нантакет, поки не дійшло до суду.

Першим про домагання Спейсі в жовтні 2017 року розповів актор Ентоні Рапп. Мова йшла про події 30-річної давнини. Спейсі вибачився перед Раппом у письмовій формі і заявив, що не пам'ятає ту зустріч.

Незабаром зі схожими обвинуваченнями виступив американський кінорежисер Тоні Монтана. За його словами, Спейсі приставав до нього в барі в Лос-Анджелесі у 2003 році.

В листопаді 2017 року керівництво лондонського театру "Олд Вік" повідомило про 20 скарг на непристойну поведінку Спейсі від чинних та колишніх співробітників театру. Спейсі 11 років був художнім керівником "Олд Віка".

Копирайт изображения MRC II DISTRIBUTION COMPANY L.P/NETFLIX Image caption Через скандал з обвинуваченням в домаганнях Кевін Спейсі втратив роль у серіалі "Картковий будинок"

Зараз поліція Лондона розслідує шість обвинувачень у сексуальних домаганнях стосовно актора.

На початку липня стало відомо, що британські поліцейські допитали його на території США. Спейсі наполягає на своїй невинуватості.

Після того, як вибухнув скандал, сцени за участю актора видалили з кількох фільмів, які на той момент були у виробництві.

Фільм "Усі гроші світу" терміново перезняли з іншим актором у тій самій ролі, стрімінгова платформа Netflix розірвала контракт зі Спейсі на зйомки в "Картковому будинку".

В заключному сезоні серіалу Спейсі вже не з'явився.

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