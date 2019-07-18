Копирайт изображения Reuters Image caption Пожежа у триповерховій будівлі спалахнула вранці у четвер, 18 липня

Щонайменше 12 людей загинули після пожежі в студії аніме в Кіото, Японія, повідомили місцеві служби надзвичайних ситуацій. Підозрюють підпал.

Як повідомляють місцеві ЗМІ з посиланням на поліцію, у четвер до студії Kyoto Animation Co вдерся чоловік і кинув невизначену рідину, що призвело до спалахування пожежі.

Повідомляється також про десятки потерпілих. Доля близько 30 людей досі залишається невідомою, повідомляє NHK.

Підозрюваного затримала поліція, його госпіталізували з опіками. Його ім'я не повідомляють.

"Чоловік кинув рідину і підпалив її", - розповів інформагентству AFP представник поліції префектури Кіото. Про інші подробиці або можливі мотиви не повідомляється.

Невідомо, який стосунок підозрюваний мав до студії.

Вогонь спалахнув у триповерховій будівлі близько 10:30 ранку за місцевим часом (03:35 за Києвом) у четвер, 18 липня.

Копирайт изображения Reuters Image caption Триповерхова будівля - офіс студії Kyoto Animation Co

Люди, що перебували поблизу, розповіли, що чули серію вибухів. Пізніше вони бачили, як людей виносять на ковдрах.

Інший очевидець розповів, що бачив "червоні язики полум'я".

Студія Kyoto Animation, відома як KyoAni, виробляє популярні анімаційні серіали, зокрема "K-On!" та "Меланхолія Харухі Сузумія".

Чимало прихильників студії у соцмережах пишуть, що шоковані тим, що сталося.

"Мої думки та молитви разом зі студією Kyoto Animation та її співробітниками, які принесли багатьом з нас радість, сльози і незабутні моменти. Нехай ці митці швидше одужують", - пише один з користувачів Twitter.

"Люблю витвори Kyoto Animation, а зараз ще більше", - пише інший користувач.

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