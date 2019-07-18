Безсмертний: у Мінську домовилися про обмін 208 на 69

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На перемовинах у Мінську домовились про обмін полоненими та засудженими за схемою 208 на 69. Про це заявив на брифінгу представник України в політичній підгрупі тристоронньої контактної групи Роман Безсмертний.

"Українська сторона вчора була готова почати цю процедуру і запропонувала відповідне число. Це підтримали навіть представники з ОРДО та ОРЛО, але заперечив Кремль. Тому домовлено про процедуру "правової чистки", - заявив пан Безсмертний.

За його словами, "правова чистка" проводитиметься по багатьох людях, оскільки вони були затримані чи засуджені за різними звинуваченнями і у різні періоди. "Десь це буде декілька днів, десь це буде декілька тижнів, а по комусь можливо - декілька місяців. Але ця процедура запущена", - зазначив він.

За словами пана Безсмертного, 24 полонені українські моряки перебувають за межами цієї домовленості.

"Моряки перебувають за межами цього процесу. Щодо них є рішення міжнародного трибуналу та діалог президента Зеленського та Путіна", - пояснив він.

Раніше речниця іншого представника України в тристоронній контактній групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер повідомила, шо йдеться про видачу Україною 208 засуджених та арештованих в обмін на повернення на підконтрольну українській владі територію 69 громадян України.

"В гуманітарній підгрупі підтверджено місцезнаходження 69 наших громадян, яких ми прагнемо звільнити. В закладах української пенітенціарної системи перебуває 208 осіб, яких запитує протилежна сторона. Домовились в найстисліші терміни провести роботу в двох паралельних напрямках: юридична очистка і підготовка до взаємного звільнення", - зазначила пані Оліфер.

"Безстрокове перемир'я"

Роман Безсмертний також повідомив на брифінгу, що з 21 липня запроваджується безстрокове припинення вогню на Донбасі і зупинка мінування території.

"З 00:00 21 липня розпочинається безстрокова заборона на обстріл. Забороняється будь-яке ведення вогню", - наголосив він.

Також ухвалене рішення про відбудову моста у Станиці Луганській та ліквідації фортифікаційних споруд в його районі.

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