Останній рейтинг: "Слуга народу" - майже 50%, "Голос" - на межі

Копирайт изображения Getty Images Image caption Пропрезидентська партія "Слуга народу" залишалася лідером опитувань протягом усієї передвиборчої кампанії

Пропрезидентську партію "Слуга народу" готові підтримати 49,5% виборців, які мають намір голосувати і визначилися з симпатіями. Такими є результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 13-17 липня.

Цей рейтинг є останнім перед виборами.

За партію Віктора Медведчука "Опозиційна платформа - За життя" готові проголосувати 10,5%, за "Європейську Солідарність" Петра Порошенка - 7,7%, "Батьківщину" Юлії Тимошенко - 6,9%, за партію Святослава Вакарчука "Голос" - 5,9%.

Зберігають шанси потрапити у парламент партія "Сила і честь" - з 3,8% симпатиків та "Опозиційний блок" - з 3,1%.

Далі симпатії розподілилися таким чином: Радикальна партія - 2,3%, ВО Свобода - 2,2%, партія Шарія - 2%, "Українська стратегія" Володимира Гройсмана - 1,7%, "Громадянська позиція"- 1,4%, Рух нових сил - 0,8%, Самопоміч - 0,5%.

Згідно з опитуванням, 58% опитаних задоволені діяльністю президента Зеленського, 19% - не задоволені, ще 24% - не визначилися. 28% опитаних позитивно оцінюють роботу очільника уряду Володимира Гройсмана, 62% - негативно.

Опитування проводилося серед 2500 респондентів шляхом особистого інтерв'ю. Помилка репрезентативності дослідження складає не більше 2,0%.

Рейтинг "Соціального моніторинга"

17 липня був оприлюднений рейтинг Центру "Соціальний моніторинг" і Українського інституту соціальних досліджень ім. О. Яременка, згідно з яким, на позачергових виборах найвищі шанси потрапити в парламент мають чотири партії.

Ще три партії мають рейтинг близько 5 відсотків, які потрібні для проходження в парламент.

Згідно з цими результатами, найбільшу підтримку зараз має партія "Слуга народу". За неї готові проголосувати 42,5% респондентів серед тих, хто визначився зі своїм вибором та готовий голосувати.

Партію "Опозиційна платформа - За життя" готові підтримати 15,1%.

8,1% опитаних хочуть віддати свій голос за партію "Європейська солідарність", 7,6% - за "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Усі рейтинги дають друге місце на виборах партії Віктора Медведчука

Близько 5 відсотків підтримки серед тих, хто вже визначився, мають ще три партії.

4,8% опитаних готові підтримати партію "Голос", 4,8% - партію "Громадянська позиція", 4,6% - за партію "Сила і честь".

Рейтинг менш ніж 5 відсотків мають Радикальна партія Олега Ляшка - 2,3%, партія "Опозиційний блок" - 2,3%, партія ВО "Свобода" - 2%.

Решта політичних сил мають рейтинг нижче за 2%.

Опитування проведено з 3 до 10 липня 2019 року.

Опитано 3 019 повнолітніх респондентів на підконтрольній території України методом персонального інтерв'ю.

Як стверджують соціологи, похибка не перевищує 1,8%.

Рейтинг КМІС

Рівень підтримки партії "Слуга народу" перевищив 50%, згідно з дослідженням Київського міжнародного інституту соціології, проведеним з 3 по 13 липня серед 2 004 повнолітніх респондентів.

Відповідно до опитування, симпатії тих респондентів, які планують прийти на вибори та визначились, розподілились так:

"Слуга народу" - 52,3% (48,5% за даними опитування КМІС 25 червня - 7 липня)

"Опозиційна платформа — За життя" - 10,3% (раніше - 14,1%)

"Європейська солідарність" - 7,9% (раніше - 9,2%)

"Батьківщина" - 5,8% (раніше - 5,2%)

"Сила і Честь" - 5,1% (раніше - 4,1%)

Решта партій, згідно з цим опитуванням, мають рейтинг нижче 5%, що потрібно, аби пройти до парламенту, серед них і партія, яка стабільно долала 5% бар'єр - "Голос" Святослава Вакарчука.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Рейтинг КМІС дав привід для радості Ігорю Смешку

За даними КМІС, "Голос" має підтримку 4% опитаних. За даними попереднього дослідження - 4,4%.

"Опозиційний блок" - 3%, "Громадянська позиція" - 2,5%, Радикальна партія Олега Ляшка - 2,4%

21,8% опитаних, які прийдуть на вибори, ще не визначились із тим, кого підтримати.

Статистична похибка вибірки не перевищує: 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% — для показників близьких до 25%, 2,0% — для показників близьких до 10%, 1,4% — для показників близьких до 5%.

Опитування від Разумкова

Згідно з опитуванням Центру Разумкова, проведеним 5-11 липня, "Слуга народу" продовжує лідирувати у перегонах з 41,5% симпатиків з тих, хто має намір брати участь у виборах і визначився з вибором.

За пропрезидентську партію готові проголосувати понад 40% опитаних з південних регіонів, та понад 35% - з центральних. Також її підтримують майже 45% молоді у віці 18-29 років.

Партія "Опозиційна платформа - за життя" має рейтинг у 12,5%. Її найбільше підтримують на сході - понад 20% опитаних, і на півдні - понад 16%.

За третє місце борються "Голос" з 8,8% прихильників, "Європейська солідарність" з 8,3% та "Батьківщина" з 7%.

На межі проходження до Ради знаходяться "Сила і честь" з 4,6% та "Опозиційний блок" з 3,8%.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Останній рейтинг від центру Разумкова давав третє місце "Голосу" Вакарчука

Далі симпатії розподілилися таким чином: ВО Свобода - 2,5%, Радикальна партія Олега Ляшка - 2,4%, "Українська стратегія Гройсмана" - 2%, "Громадянська позиція" - 1,8%, "Самопоміч" - 1,5%, "Партія Шарія" - 1,2%.

На час проведення опитування 13,7% з загальної кількості опитаних заявили, що ще не визначилися, яку партію підтримати.

Похибка опитування становить 2,3%.

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