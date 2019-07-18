Копирайт изображения Getty Images Image caption Українські моряки у залі суду

Європейський парламент ухвалив резолюцію про ситуацію з українськими політичними в'язнями в Росії і місцевими екологічними активістами та закликав Росію негайно та безумовно звільнити бранців.

"За" документ проголосували 458 депутатів, а "проти" - 80.

Це перша резолюція щодо українських бранців, схвалена Європейським парламентом нового скликання.

"Закликаємо владу Росії безумовно звільнити без жодних затримок всіх незаконно і свавільно затриманих українських громадян, як в Росії так і на тимчасово окупованих територіях України, включно з кримськими татарами, яких затримали 10 липня 2019 року на Червоній площі, затриманих з політичних мотивів громадян України та 24 моряків українських суден", - йдеться у резолюції.

У документі депутати Європарламенту нагадали, що міжнародний трибунал з питань морського права ще 25 травня зобов'язав Росію звільнити захоплених у Керченській протоці моряків та повернути затримані судна.

У ЄС зазначили, що 25 листопада Росія військовою силою захопила українських моряків і з того часу незаконно утримує.

Окремо у резолюції нагадали, що "підтримувані Росією сепаратисти" утримують щонайменше 130 українських в'язнів на Донбасі, включно з 25 військовими.

У резолюції перелічені всі українські політичні в'язні в Росії, а на першому місці вказаний Олег Сенцов.

Натомість Європарламент не підтримав поправку, в якій висловлювався жаль з приводу повернення делегації Росії до ПАРЄ.

На засіданні Європарламенту були присутні представники України: колишній президент Петро Порошенко, віцепрем'єр-міністр з питань європейської інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе та перший віцеспікер парламенту Ірина Геращенко.

Згідно з рішенням трибуналу, Росія мала звільнити українських моряків до 25 червня, проте не зробила цього.

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Останніми тижнями в Україні говорять про можливі домовленості з Росією про повернення додому принаймні частини моряків. Про те, що арештовані моряки можуть повернутись додому, нещодавно заявив і президент України Володимир Зеленський.

Проте вчора російський суд арештував моряків ще на три місяці.

Також президент Зеленський в останній заяві розповів, що домовляється з Росією про обмін заручників у форматі "всіх на всіх".

Захоплення кораблів

25 листопада 2018 року російські прикордонники обстріляли й захопили три кораблі ВМС України, які хотіли пройти через Керченську протоку.

24 моряків та працівників СБУ, які були на захоплених кораблях, Росія обвинуватила у нелегальному перетині державного кордону організованою групою зі зброєю. Кілька з них під час обстрілу отримали поранення.

Україна й міжнародна спільнота звинуватили Росію в агресії та вимагають звільнення моряків і кораблів.

На думку Кремля, інцидент у протоці був провокацією з боку України.

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Після анексії Криму Росія вважає територіальні води навколо Кримського півострова своїми. Київ та міжнародна спільнота продовжує їх визнавати українськими.

Україна заявила, що, згідно з договором 2003 року між державами, військові кораблі мали право на вільний прохід Керченською протокою, а сам напад на ВМС України з боку ФСБ стався вже у нейтральних водах.

Міжнародна група розслідувачів Bellingcat на підставі даних про розташування кораблів підтвердила, що обстріл кораблями ФСБ Росії українського корабля "Бердянськ" відбувся за межами 12-мильної зони територіальних вод від узбережжя Криму.

У травні Міжнародний трибунал ООН з морського права наказав Росії негайно звільнити 24 захоплених моряків та повернути три кораблі. Це рішення стало тимчасовим заходом у справі за позовом України щодо порушення імунітету трьох українських військово-морських кораблів та 24 членів їхніх екіпажів.

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За місяць Росія мала відзвітувати трибуналу про його виконання. Однак замість цього російське МЗС 25 червня направило українській стороні ноту з проханням надати "письмові гарантії участі та продовження кримінального переслідування українських моряків відповідно до російського законодавства".

У відповідь на це українське зовнішньополітичне відомство направило власну ноту, де висловило "рішучий протест із приводу невиконання РФ наказу Міжнародного трибуналу з морського права від 25 травня 2019 року і продовження незаконного утримання 24 українських моряків".

"Вважаємо цю пропозицію Росії неприйнятною і такою, що загострює суперечку між Україною та Росією щодо імунітетів військових кораблів. Про це українська сторона вже поінформувала Міжнародний трибунал з морського права", - йдеться в заяві МЗС.

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