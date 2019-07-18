Чому в США птахи все частіше нападають на людей

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У США останнім часом фіксують все більше випадків, коли птахи нападають на людей. Чому?

Мері Хейман вигулювала свого собаку біля озера у Денвері, штат Колорадо, коли пташка кілька разів пролетіла на небезпечній відстані від її голови.

"Вона вдаряється вам у потилицю, потім літає навколо вас і знов ховається в кущах. Це трохи смішно, але дуже приголомшує", - розповідає жінка.

Андреа Джонс, представниця екологічної організації Національне Одюбонівське товариство, каже що кількість подібних нападів останнім часом зросла.

"Це відбувається через те, що ми зазіхаємо на їхній простір. Це призводить до того, що таких контактів між людьми та птахами стає все більше", - каже пані Джонс.

Більшість інцидентів з нападами трапляється в місцях, де птахи гніздяться та намагаються вирощувати пташенят.

Пташки сприймають людей як загрозу, і в них спрацьовує материнський інстинкт. В такі моменти, каже експертка, вони можуть нападати навіть на тих "ворогів", які набагато більші за розмірами за них самих.

Копирайт изображения Andrea Jones/ Audubon Image caption Андреа Джонс

Під час навчання в штаті Массачусетс, згадує Андреа Джонс, вона доволі часто ставала жертвою нападів птахів. Їй доводилося носити капелюха, оздобленого штучними квітами, - це допомагало, оскільки птахи, як правило, атакують найвищу точку своє цілі.

Орнітологам, які досліджують хижих птахів, іноді доводиться надягати будівельні каски, щоб оглянути їхні гнізда.

Втім, напади птахів трапляються не лише в США. Приміром, жителю валлійського міста Престантін, який жалівся на постійні напади мартинів, місцева влада порадила використовувати парасольки.

У Ванкувері (Канада) напади воронів на людей стали настільки поширеним явищем, що одна із жертв таких атак навіть створила сайт, на якому люди можуть повідомляти про схожі інциденти.

Пропустити Twitter допис , автор: @abcbrisbane This slow-mo video of a magpie swooping a cyclist three times is both amazing and terrifying at the same time 😱🚴



📹: Luke Berkelmans pic.twitter.com/ZiGrENok9a — ABC Brisbane (@abcbrisbane) 11 вересня 2018 р.

"Майже у всіх є досвід того, як на них нападали птахи", - каже програміст Джим О'Лірі. На його сайті вже зібрані дані про понад 5 тисяч нападів, і, за його словами, у 2019 році їх фіксується незвично багато.

Андреа Джонс з Одюбонівського товариства каже, що попри всі побоювання напади птахів можуть завдати людям відчутної шкоди лише в дуже невеликій кількості випадків.

"Поки люди з повагою ставитимуться до їхнього простору, не думаю, що ми матимемо справу з "епідемією" пташиних нападів", - каже вона.

Певний ефект на поведінку птахів спричиняє і глобальне потепління: через засухи простору, де птахи можуть проживати та гніздитися, стає все менше.

Експерти радять: найкращий спосіб уникнути нападів птахів - піти подалі від місць їхнього гніздування.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Боятися смертоносних нападів, як у відомому фільмі Альфреда Хічкока "Птахи", не варто

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