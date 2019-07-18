Спільний перегляд фільмів зближує шимпанзе так само, як людей

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Колективний відеоперегляд створює у шимпанзе таке ж відчуття близькості, як і в людей, кажуть американські дослідники.

Вчені спостерігали за поведінкою мавп під час спільного перегляду відео, і дійшли висновку що цей процес їх зближує. Раніше вважалося, що така реакція є унікальною людською особливістю.

За словами дослідників, експеримент доводить, що ефект спільного спостереження за різними процесами має "глибоке еволюційне коріння".

Також дослідження піднімає питання про те, що ми втрачаємо, коли відмовляємося від подібних колективних досвідів - приміром, коли припинямо дивитися телешоу разом із сім'єю, і замість цього проводимо час, занурившись у власні смартфони.

Що люблять дивитися шимпанзе?

"Ми переживаємо набагато багатший досвід, коли дивимося фільми разом із кимось", - каже Воутер Вольф з факультету психології та нейронаук Дюкського університету.

Під час експерименту з шимпанзе дослідники використовували прилади для відслідковування рухів очей, щоб бути впевненими в тому, що тварини дійсно дивляться фільм. Втримувати їх біля екрану допомагали фруктові напої, кажуть вчені.

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Стрічку для перегляду обирали з огляду на інші дослідження, які дійшли висновку, що мавпи найбільше люблять дивитися фільми про представників свого виду.

Вчені спостерігали за поведінкою кількох десятків шимпанзе під час перегляду і тим, як вона змінюється після завершення відео, в якому дорослі мавпи гралися з мавпенятами.

З'ясувалося, що після перегляду, мавпи з більшою вірогідністю залишатимуться разом і будуть взаємодіяти одне з одним.

Колективний досвід

За словами Воутера Вольфа, результати експерименту суперечать уявленням про те, що здатність переживати такий колективний досвід - це унікальна людська особливість.

"Це притаманно як людям, так і вищим приматам, і має набагато глибше еволюційне коріння, ніж вважалося".

Психолог додає, що це багато говорить про схильність людей відчувати близькість із незнайомими людьми, приміром, під час спільного перегляду спортивних змагань.

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"Здатність переживати та ділитися спільним досвідом створює між людьми певний зв'язок", - каже пан Вольф.

Водночас, зазначає він, вас може сильно роздратувати ситуація, за якої хтось цей зв'язок розриває, - таке трапляється, приміром, коли один із глядачів фільму відволікається від перегляду і починає сидіти у смартфоні.

За словами Вольфа, популярність соцмереж частково пояснюється саме бажанням отримувати колективний досвід і ділитися своїми думками та враженням з іншими.

"Люди залежні від таких речей", - додає психолог.

"Але чи дійсно ви отримуєте по-справжньому глибокий колективний досвід, коли користуєтеся соцмережами? Інтернет - не те саме, що реальне життя".

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