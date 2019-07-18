Магазин порадив привітати секретарок пляшкою вина і презервативами. Довелося вибачатись

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Міжнародна мережа магазинів Circle K випустила рекламу в Мексиці, в якій запропонувала привітати секретарок з професійним святом подарунковим набором. До нього входять пляшка вина, шоколадка і пачка презервативів.

Такий "креатив" сподобався не всім. У соцмережах компанію розкритикували, а авторів реклами звинуватили в сексизмі. Зрештою Circle K відмовилася від її використання.

У Мексиці прийнято вітати людей з їхніми професійним святом. Як правило, такі вітання обмежуються врученням листівки, повідомленням у соцмережах або ж невеликим подарунком і квітами.

Напередодні різних свят місцеві магазини пропонують покупцям спеціальні подарункові набори. Саме так Circle K вчинила і напередодні Дня секретаря, який щороку відзначається у третю середу липня.

Втім, чимало користувачів соцмереж впевнені, що замість вітань Circle K, навпаки, образила представниць цієї професії.

Копирайт изображения Twitter @Pat_MercadoC

В рекламі компанія запропонувала придбати подарунковий набір, до якого входять пляшка вина, шоколадка і пачка презервативів.

"Зі святом всіх секретарок. Відсвяткуйте цей день правильно. Якщо ви розумієте, про що я ;)", - йшлося в підписі до реклами.

Важливо, що Circle K використала саме слово секретарка ("secretaria"), а не універсальне "секретар".

Мексиканська сенаторка Патрисія Меркадо заявила, що ця реклама не лише поширює гендерні стереотипи та мізогінію, а й просуває домагання на роботі.

Зрештою Circle K погодилася прибрати рекламу і вибачилася перед усіма, кого публікація образила.

Компанія також пообіцяла, що в подальшому вживатиме заходів, аби "нічого подібного не трапилося знову".

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