Відповідь Путіну? Зеленський дав громадянство іноземним добровольцям

Копирайт изображения УНІАН Image caption Нікіта Макєєв, ветеран боїв 2014 року у складі "Азова", - один з тих, кому Зеленський дав громадянство

Президент Зеленський підписав указ, яким надав громадянство дев'ятьом іноземцям, частина з них воювала на Донбасі у складі полку "Азов".

"Серед них - Сергій Алєксєєвич, Станіслав Гібадулін, Сергій Гноєвий, Нугзар Канделакі, Андрій Ковніренко, Нікіта Макєєв, Денис Прохоров та Олексій Сівохін", - йдеться у заяві Офіса президента.

"Вони - безпосередні учасники бойових дій на сході України", - пояснили там.

Ще один - Дмитро Фомін - "брав участь у підвищенні фахової підготовки, навчанні та забезпеченні необхідним спорядженням військових медиків Збройних сил України в умовах бойових дій".

Державний інтерес і визначні заслуги

У документі вказується, що надання громадянства сімом з них "становить державний інтерес", а ще двоє "мають визначні заслуги перед Україною".

Мова йде про п'ятьох росіян, двох білорусів, грузина та молдаванина.

Щонайменше троє пройшли війну на Донбасі на стороні України у полку "Азов".

Серед них, зокрема, петербуржець Нікіта Макєєв з позивним "Одіссей", який воював у "Азові" у 2014 році.

У боях він отримав контузію, після чого займався волонтерством.

Копирайт изображения Facebook Нікіти Макєєва

"Коли у мене почали з'являтися проблеми з документами, то цей наліт "хрестового походу" розвіявся. Я приїхав у Київ й зрозумів, що ми тут нікому не потрібні, окрім тих, з ким разом воювали", - розповідав він BBC News Україна у вересні 2018 року під час акції біля Верховної Ради.

У розмові з BBC News Україна зараз він уточнив, що давно подав документи на отримання українського громадянства, однак не знав, чи отримає його.

Також серед тих, хто отримав українське громадянство сьогодні, інші бійці "Азова": молдаванин Станіслав Гібадулін з позивним "Хітмен", білорус Денис Прохоров та грузин Нугзар Канделакі.

Як розповів Нікіта Макєєв, отримання громадянства очікують ще десятки іноземців, які воювали на стороні України у 2014-2015 роках. Свого часу подання на громадянство на них робило МВС.

На одній з акцій за надання українського громадянства іноземцям-добровольцям у 2018 році білорус Денис Прохоров прикував себе кайданками до огорожі біля Адміністрації президента.

Тоді він розповідав, що у нього закінчувався білоруський паспорт і йому загрожувала депортація до Білорусі, де його могли б судити за участь у війні на Донбасі.

Грузин Нгузар Канделакі воював у 2015 році у "Правому секторі" та "Азові", а після поранення оселився на Івано-Франківщині.

Уродженець Молдови Станіслав Гібадулін воював у "Азові", а пізніше - у 54-й бригаді ЗСУ. Кілька разів був поранений, але продовжував воювати. Зокрема у 2018 році брав участь у захопленні великокаліберного кулемета на спостережному пункті противника.

Копирайт изображения Facebook Юрія Мисягіна Image caption Станіслав Гібадулін

"Я дуже добре знаю, скільки поранень ти пережив за час війни і які вони були. На жаль останнім поранення виявилося важке. Якби запитали мою думку, то я б порадив, що тепер твій шлях лежить у військову академію, а після неї продовжити служити у ЗСУ на офіцерських посадах. Досвіду військового і бойового у тебе ого-го і ним треба ділитися", - написав волонтер Юрій Мисягін про Станіслава Гібадуліна.

У травні йому серйозно пошкодило ногу.

На День конституції України Володимир Зеленський вже надав українське громадянство 14 іноземцям.

Серед них також були ветерани війни на Донбасі, наприклад, росіянка Юлія Толопа з позивним "Валькірія", яка воювала у складі батальйонів "Айдар" та "Донбас-Україна".

Ще раніше експрезидент Порошенко надав громадянство колишньому розвіднику з "Азова" Сергію Коротких з позивним "Боцман", якого звинувачували у підтримці праворадикальних ідей. Сам він це заперечував.

Відповідь Путіну?

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Напередодні президент Росії Володимир Путін поширив спрощену процедуру отримання російського громадянства на всіх жителів Донецької і Луганської областей. Раніше мова йшла лише про "окремі райони" регіону, які перебувають під контролем "ДНР" і "ЛНР".

У відповідь Володимир Зеленський дав доручення МЗС розробити спрощений механізм громадянства для етнічних українців, які проживають за кордоном, а також для "людей, які потерпають від порушення прав і свобод у своїх країнах".

Фактично, мова може йти про російських опозиціонерів.

Проте в Офісі президента України заявили, що його указ про спрощене громадянство "спрямований на українських громадян, які вимушені проживати на тимчасово окупованих територіях".

Там додали, що дії Володимира Путіна "перешкоди на шляху до деескалації конфлікту та реінтеграції Донбасу, прихильність до яких керівництво Росії неодноразово декларувало".

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