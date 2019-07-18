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У США лідер демократів в Сенаті Чак Шумер закликав ФБР і Федеральну торговельну комісію провести розслідування і перевірити додаток для обробки фото FaceApp.

Він побоюється, що додаток, розроблений у Росії, може становити загрозу національній безпеці.

У FaceApp відкинули обвинувачення на свою адресу.

Додаток для смартфонів, який переживає хвилю популярності завдяки новому фільтру, що "зістарює" обличчя користувачів на фото, просить про "повний і незворотний доступ до фотографій та особистих даних", вважає сенатор.

Це може загрожувати на лише нацбезпеці, а й представляти ризики щодо конфіденційності для мільйонів громадян США, написав сенатор Шумер в листі директору ФБР Крістоферу Рею і голові Федеральної торговельної комісії Джо Саймонсу.

Незрозуміло, як саме додаток зберігає дані користувачів і як користувачі можуть забезпечити видалення своїх даних після використання додатку, зазначає пан Шумер.

Сенатор "глибоко стурбований" тим, що особисті дані громадян США можуть передати "ворожій іноземній державі".

Національний комітет Демократичної партії США надіслав кандидатам у президенти від демократів попередження, в якому попросив їх утриматися від використання додатку, вказавши на його російське походження.

Крім того, голова служби безпеки комітету Боб Лорд закликав їх негайно видалити додаток зі своїх смартфонів, якщо вони або члени їхніх команд вже його завантажили, зазначає Reuters з посиланням на лист пана Лорда.

Копирайт изображения FaceApp Image caption Додаток FaceApp зараз на піку популярності. Але як багато користувачів прочитали положення угоди про його використання?

В Офісі Уповноваженого з інформації у Сполученому Королівстві повідомили BBC News, що розглянуть ризики використання FaceApp.

"Ми рекомендуємо людям, які реєструються в будь-яких додатках, перевіряти, що станеться з їхньою особистою інформацією і не надавати особистих даних, якщо незрозуміло, як саме їх використають", - сказала представниця організації.

Раніше про можливу небезпеку додатку попередили українські експерти з цифрової безпеки.

"Можливо, з цими даними нічого не буде, але я б за замовчанням цьому додатку б не довіряв", - сказав у коментарі BBC News Україна фахівець Павло Бєлоусов.

Він зазначив, що компанія може ділитися даними користувачів за запитом російських силових структур.

Експертка з цифрової безпеки Ірина Чулівська розповіла, що FaceApp не збирає нічого такого, чого не збирають більшість інших додатків, зокрема Facebook, різні месенджери, програми для редагування фото тощо.

"Якщо ви вважаєте, що за вами можуть цілеспрямовано шпигувати російські спецслужби, або ж принципово не хочете відправляти в Росію жодних своїх даних, тоді варто уникати таких сервісів і додатків", - додала експертка.

Що кажуть розробники

"Ми не передаємо жодних даних користувачів третім особам", - йдеться в заяві FaceApp.

Хоча основна група з досліджень та розробки розташована в Росії, дані користувачів в Росію не передаються", йдеться в заяві. "FaceApp виконує велику частину обробки фотографій у хмарі", - зазначає компанія.

"99% користувачів не входять у систему, тому ми не маємо доступу до якихось даних, які могли б ідентифікувати людину", - заявили у FaceApp. Там також додали, що більшість фотографій видаляють з серверів протягом 48 годин з моменту завантаження.

Копирайт изображения FaceApp Image caption FaceApp пропонує користувачам "приміряти" різні образи

Голова компанії Ярослав Гончаров поширив офіційну заяву, в якій йдеться про те, що FaceApp завантажує лише фотографії, які користувачі обрали для редагування. "Ми ніколи не завантажуємо інші фото", - йдеться в повідомленні розробника.

"Ми можемо зберігати завантажене фото у хмарі", - заявила компанія. Там пояснили, що це пов'язано з трафіком та швидкістю. Таким чином компанія переконується, що користувач не завантажує фото повторно для кожного редагування.

У заяві компанії також зазначено, що хоча FaceApp приймає прохання від користувачів видалити їхні дані, служба підтримки наразі "перевантажена".

FaceApp рекомендує надсилати такі прохання через функцію налаштувань, повідомивши про проблему із зазначеннями теми "Приватність" (Privacy) у темі повідомлення.

Пан Гончаров також повідомив BBC, що політика щодо приватності користувачів є загальною. Він сказав, що компанія не ділиться жодними даними з рекламодавцями.

Очільник компанії пояснив, що натомість FaceApp заробляє завдяки платній підписці для доступу до додаткових функцій.

Що таке FaceApp?

Копирайт изображения FaceApp Image caption Додаток FaceApp існує з 2017 року

Мобільний додаток FaceApp з'явився у 2017 році і працює на основі нейромереж.

З його допомогою користувачі можуть змінити собі на фото зачіску, стать, а також зробити макіяж або татуювання.

Два роки тому додаток вже потрапляв у скандал - коли компанія-розробник запропонувала фільтр, що змінював на фото расову приналежність користувача. Після негативної реакції цю функцію видалили.

Зараз додаток переживає нову хвилю популярності завдяки фільтру, що "зістарює" обличчя.

FaceApp розробила російська компанія Wireless Lab з Санкт-Петербурга. Її очолює колишній співробітник "Яндекса" Ярослав Гончаров.

Згідно з інформацією на сайті додатку, він має понад 80 млн активних користувачів.

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