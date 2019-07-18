Вбивство Кирила у Переяславі: прокуратура оголосила підозру 16-річному

Копирайт изображения UNIAN Image caption Вбивство Кирила Тлявова отримало широкий суспільний резонанс та призвело до масових акцій з вимогою покарати злочинців

Прокуратура повідомила про підозру 16-річному хлопцю, якого вважають причетним до смерті п'ятирічного Кирила Тлявова з Переяслав-Хмельницького.

Кирил Тлявов помер після вогнепального поранення, яке він отримав через дії групи людей, які стріляли по пляшках у подвір'ї одного з будинків міста.

За даними прокуратури Київської області, на місці злочину під час "хуліганської стрільби перебувало четверо осіб".

Це двоє працівників поліції та двоє цивільних, в тому числі неповнолітній.

На початку червня обох поліцейських, лейтенанта Івана Приходька та старшого сержанта Володимира Петровця, арештували на 60 діб без права застави. 17 червня також заарештували на два місяці третього підозрюваного.

Раніше у ЗМІ повідомляли, що поліція розслідує можливу причетність до загибелі Кирила неповнолітнього сина Володимира Петровця, але прокуратура не називає ім'я підозрюваного.

За даними правоохоронців, четверо людей знаходились у місці, де саме стріляли з вогнепальної зброї по мішенях.

"Внаслідок одного із пострілів когось із цих осіб дитина отримала смертельне поранення", - йдеться в повідомленні.

16-річному хлопцю висунули підозру у хуліганстві, вчиненому групою осіб із застосуванням вогнепальної зброї, оскільки вважається, що він також стріляв.

Водночас слідчі не уточнюють, чий саме постріл виявився фатальним для Кирила.

Прокуратура проситиме суд про обрання йому запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Вбивство Кирила

Image caption Затримані - старший сержант Володимир Петровець та лейтенант Іван Приходько

31 травня до реанімації лікарні у Переяслав-Хмельницькому потрапив хлопчик із тяжким пораненням голови.

Спочатку, як повідомило Державне бюро розслідувань (ДБР), працівники поліції заявили, що хлопчик буцімто "з необережності послизнувся та впав на асфальтобетонне покриття та камінь, внаслідок чого отримав травму голови", коли грався разом з іншими дітьми біля свого дому.

Однак потім, коли лікарі зробили хлопчику операцію і виявили вогнепальне поранення голови, поліцейські "провели додатковий огляд місця події" і знайшли гільзи від патронів та банки.

Після цього під підозру потрапили двоє працівників поліції Переяслав-Хмельницького. У них вдома провели обшуки, вилучивши "патрони та іншу зброю".

Згодом ДБР повідомило їм про підозру, звинувативши у необережному заподіянні тяжкого тілесного ушкодження.

Три дні лікарі боролися за життя хлопчика. Він пережив складну операцію на мозку, після чого перебував у реанімації на штучній вентиляції легень.

Травма виявилася несумісною з життям.

Смерть дитини викликала значний суспільний резонанс, як у його рідному місті, так і загалом по країні. Активісти провели численні мітинги з вимогою прозорого розслідування.

Копирайт изображения Олена Максименко

Як повідомили на початку червня ВВС News Україна у ДБР, слідчі встановили, що двоє поліцейських "відпочивали та вживали спиртні напої на подвір'ї приватного сектору".

"Попри те, що такими діями вони могли завдати шкоду громадянам..., вони продовжили стріляти. Під час пострілів, приблизно о 15:30, поліцейські, діючи зі злочинною необережністю, влучили у дитину", - розповіли у ДБР.

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