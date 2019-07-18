Путін зустрівся з Медведчуком. Про що говорили?

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Президент Росії Володимир Путін зустрівся з головою політради української партії "Опозиційна платформа — За Життя" Віктором Медведчуком.

Зустріч відбулася у Санкт-Петербурзі. Там цими днями проходить Форум регіонів Росії та Білорусі.

Пан Медведчук відзначив важливість телефонної розмови Путіна та президента України Володимира Зеленського, яку, за його словами, "з натхненням та надією" сприйняла значна частина українців, повідомляє "РИА Новости".

Президент Росії привітав ідею залучення європейських партнерів до врегулювання ситуації на Сході України.

Проте, за його словами, врегулювання конфлікту на Донбасі можливе лише за прямого контакту "київської влади з представниками Донецької і Луганської народних республік".

Він додав, що жоден конфлікт сучасності не вирішувався без прямого контакту "сторін, що конфліктують".

Медведчук підтримав це, навівши дані неназваного соцопитування, згідно з яким більшість українців підтримують прямі перемовини.

"70% (українців - Ред.) виступає за те, щоб пан Зеленський вступив у переговори з вами (Путіним - ред.). А 55% виступають за те, щоб пан Зеленський вступив у переговори з представниками Донецька і Луганська", - сказав один з лідерів "Опозиційної платформи".

Путін також заявив, що готовий співпрацювати з політичною силою Медведчука, який доводиться російському лідеру кумом.

"Питання відновлення, повноцінного відновлення російсько-українських стосунків також для нас є надзвичайно важливим, і ми будемо співпрацювати з будь-якою політичною силою, в тому числі й з вашою політичною силою, щодо відновлення повноформатних відносин між Росією та Україною", - наводить слова російського президента ТАСС.

Подякував за звільнення

Копирайт изображения MIKHAIL KLIMENTYEV Image caption На зустрічі Путіна з Медведчуком був присутній і президент Білорусі Олександр Лукашенко

Президент РФ також подякував голові політради "Опозиційної платформи" за діяльність зі звільнення утримуваних осіб.

"Хочу подякувати вам за ваші зусилля протягом останніх років, зусилля, пов'язані зі звільненням утримуваних осіб з обох сторін", - сказав Путін.

Він підкреслив, що така гуманітарна діяльність завжди буде вітатися всіма.

Це вже четвертий візит Медведчука до Росії, раніше він двічі їздив до Москви разом з тодішнім кандидатом у президенти України від "Опозиційної платформи" Юрієм Бойком.

У цих поїздках вони зустрічались із прем'єром Росії Дмитром Медвєдєвим та керівником "Газпрому" Олексієм Міллером, домовляючись "від імені українців" про знижку на російський газ. При тому, що з 25 жовтня 2015 року Україна взагалі перестала купувати газ напряму у Росії.

Цього разу Путін назвав ідею про знижку на газ "реальною".

Втретє Медведчук, Бойко і Вадим Рабінович їздили до Москви 10 липня, де в офісі партії "Єдина Росія" знову зустрілись із російським прем'єром, поговоривши про газ.

Також Дмитро Медвєдєв висловив підтримку ідеям "Опозиційної платформи" і побажав їй "максимальних успіхів".

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