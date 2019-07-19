Як авіаперельоти пов'язані з раком шкіри?

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Протягом останнього десятиліття рівень захворюваності на рак шкіри у Великій Британії різко зріс, особливо у чоловіків і молоді, повідомляє організація Cancer Research UK (CRUK).

Кількість випадків виявлення меланоми зросла у чоловіків на 53% - з 19 на 100 тисяч у 2004-6 роках до 29 на 100 тисяч у 2014-16 роках.

Відповідні діагнози у 25-49-річних зросли на 78% - з дев'яти на 100 тисяч в середині 1990-х років до 16 на 100 тисяч у 2014-16 роках.

В організації закликають людей пам'ятати про захист своєї шкіри під час відпустки.

У чоловіків частіше розвивається рак шкіри на грудях і спині, а в жінок - на ногах, ймовірно, через те, що саме вони одягають на сонці. Ризик для чоловіків зростає, якщо вони працюють на відкритому повітрі.

Фактор авіапольотів

Меланома є п'ятим за поширеністю різновидом раку у Британії - зареєстровано трохи менш як 16 400 випадків у 2016 році, з них 3400 серед осіб у віці 25-49 років.

Зростання пов'язують зі збільшенням дешевих польотів - люди частіше літають за кордон у відпустку.

Однак рак шкіри частіше зустрічається і у людей старше 65 років.

Експерти кажуть, що майже дев'ятьом з 10 випадків можна запобігти, використовуючи сильнодійний сонцезахисний крем.

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Мішель Мітчелл, виконавчий директор CRUK, зазначає: "Хоча деякі можуть подумати, що засмага є ознакою доброго здоров'я, немає такого поняття, як здорова засмага, це насправді ваше тіло намагається захистити себе від шкідливих променів".

"Прийміть свій природний вигляд"

Cancer Research UK, який запускає кампанію Own Your Tone ("Прийми свій вигляд"), зазначає, що люди можуть забувати про загрози.

"Захист від сонця необхідний не тільки, коли ви їдете за кордон, - говорить менеджер з питань охорони здоров'я Каріс Беттс. - Сонце у Британії може бути достатньо сильним, щоб спричинити опіки з початку квітня до кінця вересня.

"Ми хочемо заохотити людей прийняти свій природний вигляд і захистити шкіру від ультрафіолетового випромінювання, шукаючи тінь, прикриваючись одягом і регулярно застосовуючи сонцезахисний крем з сонцезахисним фактором SPF15 (дозволяє перебувати на сонці в 15 разів довше, ніж це варто робити без захисту. - Ред.) з чотирма або п'ятьма зірками".

Професор Стівен Пауіс, національний медичний директор "Національної служби охорони здоров'я", повідомив: "Хоча рекордно високою є кількість тих, хто переміг рак, більше людей отримують діагноз меланоми, і майже пів мільйона людей були терміново направлені на перевірку раку шкіри в минулому році".

"Отже, життєво важливо, щоб люди вживали всіх можливих заходів обережності, щоб захистити свою шкіру, особливо в літні місяці", - наголосив він.

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