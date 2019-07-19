Вишинського залишили за ґратами: може втекти, вважає суд

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Подільський суд Києва не випустив з-під варти керівника російської агенції "РИА Новости - Украина" Кирила Вишинського, якого обвинувачують у держзраді. Про це повідомив журналіст BBC News із зали суду.

Суд не погодився з аргументами захисту, щоб випустити їхнього під особисте зобов'язання, й продовжив йому арешт до 19 вересня.

Захист Вишинського наполягав, що сторона обвинувачення не надала доказі того, що він може втекти, а тому немає причини залишати його під вартою.

Тому адвокати просили випустити підзахисного під особисте зобов'язання.

Сам Кирило Вишинський запевнив, що особистого зобов'язання має бути достатньо для того, щоб випустити його з-під варти.

Він наголосив, що зацікавлений у завершенні суду, щоб виправдати свою честь і гідність.

Також Кирило Вишинський додав, що планує і надалі займатися журналістською роботою.

На питання журналістів про його ставлення щодо можливості обміну на Олега Сенцова голова "РИА Новости - Украина" не відповів - конвой якраз вивів його з зали, коли суд пішов у нарадчу кімнату.

А пізніше він сказав, що не може нічого коментувати, адже не знайомий "з такою точкою зору". Але додав, що знав про те, що його хотіли обміняти ще під час перших обшуків.

Захист Вишинського заявив, що подаватиме апеляцію на рішення суду щодо продовження арешту.

Наступне засідання у справі Вишинського має відбутися 16 вересня о 15:00.

Одночасно з Сенцовим?

Копирайт изображения Федеральна служба виконання покарань РФ Image caption Олег Сенцов оголошував голодування в російській в'язниці

Раніше у п'ятницю президент Зеленський припустив можливість обміну Кирила Вишинського на українського режисера Олега Сенцова, якого засудили в Росії.

"Якщо ми кажемо про добру волю і справді бажаємо, щоб це відбулося найближчим часом, - ми готові обміняти Кирила Вишинського. Сенцов - це як приклад. Але це не розмінна монета", - запропонував президент України.

І наголосив, що звільнення Вишинського та Сенцова мають відбутися одночасно.

Перед цим на прес-конференції у Москві речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що "повернення" Кирила Вишинського у Москву було б "чудовим першим кроком" щодо нормалізації відносин з боку Києва.

Вже після заяви Зеленського російська омбудсман Тетяна Москалькова відкинула можливість обміна на Сенцова, мовляв, сам Вишинський не хоче.

"Вважаю, що Кирилу Вишинському запобіжний захід має бути змінений без будь-яких попередніх умов. Тим більше, що він сам категорично проти обміну, а його захист переконаний, що підстав для утримання під вартою журналіста немає ", - заявила вона.

Справа Вишинського

Копирайт изображения УНИАН Image caption Кирила Вишинського звинувачують у державній зраді - йому загрожує до 15 років в'язниці

Кирило Вишинський очолює "РИА Новости Украина" - українське представництво російського державного інформагентства "Россия сегодня".

15 травня 2018 року його затримала СБУ після обшуків у київському офісі "РИА Новости".

Українська спецслужба стверджує, що весною 2014-го Кирило Вишинський отримав завдання провести підривну інформаційну діяльність у Криму, за що отримав державну нагороду "За повернення Криму".

А пізніше, за даними СБУ, він працював на підтримку "ДНР/ЛНР".

На свою діяльність Кирило Вишинський щомісяця отримував з Росії 53 тисячі євро, які переправлялися через Сербію.

Копирайт изображения Прес-служба Генпрокуратури Image caption У Вишинського знайшли російський паспорт і медаль "за повернення Криму"

На судових засіданнях Кирило Вишинський визнав, що має два паспорти, - російський та український, але заперечив висунуті проти нього звинувачення і назвав справу проти себе тиском на свободу слова.

Вишинський також заявляв, що матеріали антиукраїнського спрямування, про які говорить обвинувачення, насправді просто критикували експрезидента України Петра Порошенка та його оточення.

Він також наголосив, що може відмовитися від українського громадянства.

За звинуваченнями у держзраді Кирилу Вишинському загрожує до 15 років в'язниці. Наразі його справа пепребуває на стадії розгляду обвинувального акту.

На кого обмінювати

Копирайт изображения УНІАН Image caption Володимир Путін нещодавно заявив, що пам'ятає про справу Вишинського: "Ми не забули"

Від самого початку справи Вишинського робилися припущення про його можливий обмін на когось з українців, яких утримує Росія, зокрема режисера Олега Сенцова чи журналіста "Укрінформу" Романа Сущенка.

Російський захисник Сущенка Марк Фейгін вважав, що це "практично дзеркальні справи", тому обмін цілком можливий.

Але у Росії поспішили заявити, що ситуацію Сущенка та Вишинського порівнювати не можна, оскільки Кирило Вишинський, мовляв, працював в Україні журналістом, а Романа Сущенка росіяни засудили за статтею про шпигунство.

На початку червня Володимир Путін вперше прокоментував і пропозицію про обмін Вишинського на Сенцова, після того як американський ПЕН-Центр опублікував відповідне звернення, а під час "прямої лінії" Путіна прямо поставили це питання.

Путін відповів, що поки що про це не думав, але з його міркувань випливало, що він вважає обмін Сенцова на Вишинського нерівноцінним.

"Нашого журналіста... Вишинський, так? Адже його заарештували на Україні за його пряму професійну діяльність, - заявив Путін. - Що ж стосується іншого фігуранта, пана Сенцова, адже він затриманий в Криму, до речі, не за журналістську діяльність, а за підготовку терористичного акту, за підготовку вибуху, в результаті якого могли постраждати конкретні люди. Це абсолютно різні речі, різні і несумісні ".

Олег Сенцов відбуває в російській в'язниці 20-річний термін за звинуваченням у підготовці терактів на території Криму. Міжнародні правозахисні організації вважають його політв'язнем. На підтримку Сенцова виступали багато російських і західних кінематографістів.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Олег Сенцов відбуває в російській в'язниці 20-річний термін за звинуваченням у підготовці терактів на території Криму. Міжнародні правозахисні організації вважають його політв'язнем

Російська влада стверджує, що у Сенцова крім українського є і російське громадянство, про що неодноразово заявляла уповноважена з прав людини в Росії Тетяна Москалькова.

"Ні, він брав [громадянство РФ]. Є паспорт, виписаний Сенцову. Мені надійшли офіційні документи з ФМС, що він є громадянином РФ. Я виходжу з цього", - наводить Інтерфакс-Україна слова Москалькової, сказані журналістам в понеділок в Києві після засідання Подільського районного суду Києва у справі Вишинського.

Адвокат Сенцова Дмитро Дінзе в інтерв'ю "Голосу Америки" оскаржив це твердження. "Олег Сенцов ніколи не писав заяви на отримання російського громадянства і російського паспорта, для постановки на облік як російського громадянина. Паспорт йому не виписували в принципі", - сказав він.

Утім, попри всі розмови, жодного обміну не сталося.

"Кирило Вишинський важливий для Путіна. Він важить для Путіна найбільше за всіх українських полонених", - написала 15 липня речниця генпрокурора України Лариса Сарган.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Українські моряки у залі суду

Вона припустила, що Вишинського можливо обміняти на 24 українських моряків, захоплених Росією біля Керчі чи згаданих Сущенка і Сенцова: "На всіх разом! Одного Вишинського!"

Президент Росії Володимир Путін справді кілька разів згадував про ситуацію з Вишинським. Зокрема 20 червня, відповідаючи на питання про можливість його обміну, заявив: "Ми думаємо, ми не забули".

На початку липня головний редактор російської радіостанції "Ехо Москви" Олексій Венедиктов передав президентові України Володимиру Зеленському лист від матері Вишинського.

А за кілька днів Зеленський вперше як президент поспілкувався телефоном з російським колегою Володимиром Путіним. Припускають, що мова могла йти і про Вишинського.

14 липня експрезидент Петро Порошенко в інтерв'ю каналу "Україна" заявив, що українських моряків можуть звільнити вже найближчими днями: "Маю інформацію, ... що на 90% наші полонені моряки можуть бути звільнені до дня виборів, до 21 липня".

Однак 17 липня російський суд арештував їх до кінця жовтня.

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